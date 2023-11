Ghi bàn từ 56m, Federico Dimarco được sánh với huyền thoại Alvaro Recoba

Nhiều người thắc mắc liệu Dimarco có thực sự muốn sút từ xa như vậy hay không và tuyển thủ Italia xác nhận sau trận đấu rằng anh quyết định sút thành bàn khi thấy thủ môn này ở ngoài vạch khung thành. Bàn thắng gợi nhớ đến một trong những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử Inter do Alvaro Recoba ghi từ hàng tiền vệ. Huyền thoại người Uruguay đã chơi 261 trận và ghi 71 bàn cho Nerazzurri.

Frosinone gây bất ngờ cho Inter Milan khi chuyển sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-4-2 sang 3-4-2-1. Chủ nhà phải mất khá nhiều thời gian để tiếp cận trận đấu, những đường lên bóng quen thuộc ở hai biên thường bị đánh chặn rất xa nên mối liên lạc giữa cầu thủ cánh và tiền vệ với những cầu thủ trên hàng tấn công bị chia cắt trong phần lớn thời gian hiệp một.

Trong thế trận khá bế tắc đó, hậu vệ cánh trái Federico Dimarco đã tìm được cách giải tỏa tâm lý cho chính anh và toàn đội. Ở phút 43, Dimarco thực hiện pha lốp bóng ở sát đường biên dọc và cách khung thành đội khách tới 56m. May mắn là quả bóng đã chui vào lưới do thủ môn Stefano Turati không kịp lùi về. Dimarco thừa nhận: “Thoạt đầu, tôi định chuyền bóng cho hậu vệ phải Denzel Dumfries nhưng phát hiện ra thủ môn Turati đã dâng lên hơi cao nên lập tức nghĩ ra pha lốp bóng. Thật may là bóng vào lưới bởi nếu không tôi sẽ nhận rất nhiều sự chỉ trích trên khán đài. Lúc đó, chúng tôi đang chịu áp lực vì chưa có bàn thắng, bản thân tôi mắc vài lỗi phòng ngự. Đây là bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp thi đấu của tôi”. HLV Simone Inzaghi cũng ngợi ca Dimarco đã có được bàn thắng đẳng cấp và giúp Inter Milan phá vỡ được thế bế tắc.

Sau khi bị dẫn bàn, Frosinone dâng đội hình với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Lúc này là cơ hội để Inter Milan có thể áp dụng những miếng tấn công vào phía sau hàng thủ đối phương mà ông Inzaghi thường xuyên áp dụng. Tiền đạo Marcus Thuram vốn ít nhận được bóng ở hiệp một, có pha cầm bóng đột phá trong vòng cấm Frosinone ở phút 48 dẫn tới quả phạt đền. Hakan Calhanoglu dễ dàng đánh lừa thủ môn Turati để đưa tỷ số lên 2-0.

Chiến thắng trước Frosinone đã giúp Inter Milan lấy lại ngôi đầu Serie A sau 12 vòng đấu từ tay Juventus. Ngoài ra, Inter Milan còn là đội có hàng công mạnh nhất (29 bàn thắng) và có hàng thủ tốt nhất (6 bàn thua). HLV Inzaghi bảo rằng Inter Milan không phải là đội bóng giàu nhất Serie A nhưng có được tập thể đoàn kết, thi đấu đầy quyết tâm. HLV 47 tuổi từ chối đề cập tới mục tiêu đoạt Scudetto mà nhắc tới trận đấu quan trọng gặp Juventus sau đợt thi đấu quốc tế tháng 11. Inter Milan chỉ hơn Juventus có 2 điểm nên một trận thua sẽ mất ngôi đầu vào tay đối thủ.