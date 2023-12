" Fabio Jakobsen chưa bao giờ là bạn của tôi"

Đó là chia sẻ của chuyên gia nước rút Dylan Groenewegen sau tai nạn kinh hoàng giữa 2 người tại Tour of Pologne 2020.

Toàn cảnh vụ tai nạn kinh hoàng tại Tour of Pologne 2020

Trong màn đọ nước rút ở chặng đầu tiên Tour de Pologne 2020, Dylan Groenewegen (lúc đó đang khoác áo đội Jumbo-Visma) đã điều khiển xe lệch sang phải ép đối thủ Fabio Jakobsen (lúc đó là đội Quick-Step) lao vào những tấm panô rồi bay ra khỏi đường đua suýt chết. Ngay lập tức, Dylan Groenewegen bị loại khỏi giải và sau đó bị cấm thi đấu thêm 9 tháng trên toàn thế giới.

Nhưng đó vẫn chưa phải là án phạt kinh khủng nhất đối với Dylan Groenewegen. Chuyên gia nước rút người Hà Lan tiết lộ rằng anh đã chịu áp lực rất lớn từ sự tức giận của người hâm mộ bởi hành vi phi thể thao của mình, thậm chí phải nhờ cảnh sát bảo vệ sau khi bị doạ giết. Trong khi đó, Fabio Jakobsen, sau khi thoát chết, đã phải vật lộn thời gian dài với chấn thương để trở lại đường đua.

Groenewegen đang là chân rút hàng đầu của đội Jayco AlUla

Bước sang năm 2024, Dylan Groenewegen có ý định tham chiến ở Tour de France với tư cách là tay đua nước rút hàng đầu của đội Jayco AlUla. Nhưng với việc Jayco AlUla cũng có những ‘thần gió’ như Caleb Ewan và Michael Matthews, sự cạnh tranh cho vị trí chạy nước rút trong đội rất khốc liệt.

"Ngày nay, các đội không còn phục vụ cho một tay đua nước rút nữa. Giờ đây, mỗi đội thường có ba hoặc bốn tay đua có thể tham gia trong những màn đọ nước rút. Thế nên sự cạnh tranh ở những chặng nước rút đang khốc liệt hơn bao giờ hết. Có thể là diễn biến của các chặng đã khác so với trước. Cuộc đua trở nên khó khăn hơn do phải leo dốc hoặc do các tay đua mạnh lên cũng khiến cuộc đua khó hơn. Tôi nghĩ Jasper Philipsen có phong độ tốt nhất vào mùa hè năm ngoái. Nhưng tôi tin rằng cũng có thể có những chiến thắng dành cho mình", Dylan Groenewegen nói.

Groenewegen ép xe Jakobsen tại Tour of Pologne 2020

Bước sang năm thứ ba với đội đua của Australia, Groenewegen rất biết ơn vì niềm tin tiếp tục dành cho mình tại đội Jayco AlUla. Anh nhớ lại: “Khi chia tay Jumbo-Visma trong cơn khủng hoảng, tôi may mắn đã tìm thấy chính mình ở một đội đua mới. Tôi ngay lập tức cảm thấy như ở nhà và hứng thú trở lại với xe đạp".

Hai trong số những đối thủ sẽ cạnh tranh tốc độ với Groenewegen tại Tour de France 2024 có thể sẽ là Fabio Jakobsen và Mark Cavendish. " Fabio Jakobsen chưa bao giờ là bạn của tôi và bây giờ cũng vậy. Tuy nhiên, anh ấy là một tay đua xe đạp cừ khôi. Đó là cách tôi nhìn nhận anh ấy", Groenewegen nói về Jakobsen, người mà anh ấy đã cùng tham gia vào một vụ tai nạn nghiêm trọng, vào năm 2020.

Nói về Cavendish, Groenewegen có vẻ nhẹ nhàng hơn. "Có cuộc đua nào mà anh ấy không thắng đâu? Cavendish sẽ làm mọi cách để phá kỷ lục của Eddy Merckx. Anh ấy là tay đua nước rút thông minh nhất và có lẽ là giỏi nhất mọi thời đại”.

KIM MINH