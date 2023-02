Đông đảo các đội đua nước ngoài đăng ký tham dự giải xe đạp nữ quốc tế Biwase 2023

Là một trong những giải truyền thống của xe đạp nữ Việt Nam, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương – Cúp Biwase đã công bố lộ trình của cuộc đua năm nay gồm 10 chặng xuất phát tại Bình Dương đúng vào Ngày quốc tế Phụ Nữ 8-3 đi qua các tỉnh thành gồm: Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu và trở về Bình Dương vào ngày 17-3.

Theo ông Ngô Văn Lui – Trưởng ban tổ chức giải cho biết: “Cung đường năm nay không có nhiều thay đổi so với năm ngoái. Chỉ có một điểm đáng chú ý ở năm nay là cuộc đua không đi vượt đèo Prenn lên Đà Lạt do đèo nâng cấp sửa chữa mà thay vào đó sẽ đi cung đường qua đèo Mimosa. Như vậy, chúng ta vẫn có 3 đèo: Bảo Lộc, Mimosa và Vĩnh Hy để tranh chấp chiếc Áo đỏ Nữ hoàng leo núi”.

Nếu như hai năm gần đây do ảnh hưởng của dịch Covid 19, các đội khách mời nước ngoài không thể qua dự thì năm nay, số lượng đội đăng ký khá đông. Theo ông Ngô Văn Lui, ngoài 7 đội: CLB Kzo Cycling Team (Kazakhstan), Trẻ Kazakhstan, Đội tuyển Thái Lan, Đội tuyển Malaysia, Đội tuyển Singapore, CLB Taiwan Fabro Team, CLB To Be Update (Hàn Quốc), 3 đội khách mời khác gồm: Đội tuyển Indonesia, CLB New Zealand, Đội tuyển Philippines cũng ngỏ lời, nhưng Ban tổ chức đã chốt danh sách nên không thể tham gia.

Ngoài ra, đội Nhật Bản vốn thường xuyên tham dự giải Biwase trong những năm qua cũng lấy làm tiếc không thể tham dự giải năm nay do các cô gái xứ Mặt trời mọc bận dự giải quốc tế khác. Với việc nhiều đội khách quốc tế hào hứng sang Việt Nam, chứng tỏ giải Biwase từng bước tạo được tiếng vang trong làng xe đạp châu Á.

Không chỉ các đội đua nước ngoài, các đội đua trong nước cũng tăng số đội đăng ký. Ngoài những đội đua mạnh như: Tập đoàn Lộc Trời, TPHCM, Biwase…, hai tỉnh Thanh Hoá và Lào Cai cũng đã “gom quân” để lần đầu tiên góp mặt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho làng xe đạp nữ Việt Nam vốn đang rất “bấp bênh” trong việc phát triển phong trào do chúng ta còn quá ít tỉnh, thành quan tâm đến bộ môn xe đạp.