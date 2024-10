Đội xe đạp TPHCM đã có mặt tại Hòa Bình dự giải vô địch quốc gia 2024

Cua-rơ TPHCM đặt mục tiêu giành HCV trong một số nội dung quan trọng thi đấu đường trường dành cho nam. Ảnh: TUẤN VŨ

HLV Đỗ Thành Đạt của đội nam đường đường TPHCM cho biết các cua-rơ đã có mặt tại Hòa Bình từ ngày 6-10. Ngay khi có mặt ở đây, đội đã bắt đầu làm quen với đường đua để chuẩn bị chuyên môn hướng tới thi đấu giành kết quả cao nhất.

Xe đạp đường trường nam TPHCM đăng ký những gương mặt tốt nhất của mình thời điểm hiện tại để thi đấu vô địch quốc gia gồm Trần Thanh Điền, Trần Thanh Nhanh, Nguyễn Trúc Xinh, Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Minh Việt, Trần Lê Minh Tuấn, Nguyễn Thắng, Nguyễn Dương Hồ Vũ, Ngô Minh Quân, Nguyễn Văn Bình, Phạm Minh Phương và Nguyễn Trần Công Tính.

Đối với đội hình nữ, đội đăng ký đội hình gồm Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Lưu Cẩm Tú, Trần Thị Phương Dung, Trương Thị Mai Hương, Lâm Thị Thùy Dương và Võ Thị Thủy Tiên.

Mục tiêu của xe đạp TPHCM đặt ra là nỗ lực thi đấu giành kết quả cao nhất tại giải vô địch quốc gia 2024. Trong sự chuẩn bị cho giải đấu, địa phương Hòa Bình đã triển khai kế hoạch tổ chức và công tác đảm bảo an ninh an toàn cho cuộc đua được đề cao. Giải năm nay ghi nhận cua-rơ của 14 đơn vị tham dự tới từ Hà Nội, TPHCM, Thanh Hóa, Lào Cai, Sơn La, Vĩnh Phúc, An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, Quân đội, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ cùng chủ nhà Hòa Bình. Các cuộc đua tổ chức từ ngày 9 tới 20-10. Trong đó thi đấu đường trường được diễn ra trên đường đua tại thành phố Hòa Bình còn thi đấu địa hình sẽ tổ chức ở khu vực trường đua tại phường Dân Chủ (thành phố Hòa Bình).

MINH CHIẾN