Đội tuyển Việt Nam đi chuyên cơ đến thành phố Dunedin

Đội di chuyển bằng chuyên cơ do LĐBĐ thế giới (FIFA) bố trí. Do thành phố Dunedin có nền nhiệt khá thấp so với các địa điểm khác tại New Zealand nên trận đấu thứ 3 của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra tại sân vận động trong nhà – Dunedin Stadium.

Đây là sân vận động đầu tiên trên thế giới có mái che kín toàn bộ, tạo thành không gian khép kín, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ thi đấu trong mùa đông lạnh và mưa nhiều tại đây. Với đội tuyển Việt Nam thì lần đầu đến sân này, còn Hà Lan đã từng thi đấu ở đây trong trận thắng Bồ Đào Nha hôm ra quân.

Sân Forsyth Barr đi vào hoạt động từ năm 2011, với sức chứa khoảng 30.000 người, còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như sân Dunedin hoặc sân Otago. Sân sử dụng mặt cỏ hỗn hợp (cỏ bằng sợi tổng hợp được cấy đan xen với cỏ tự nhiên).

Trước đây, sân từng đăng cai Giải vô địch Bóng bầu dục thế giới 2011 và Giải vô địch U20 World Cup 2015. Giống như các sân bóng khác ở New Zealand, sân được thiết kế là một địa điểm tổ chức đa dụng cho nhiều hoạt động thể thao khác nhau như bóng bầu dục, bóng đá, bóng rổ và bóng lưới.

Sau hai trận đấu trước đội tuyển Mỹ và Bồ Đào Nha, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện hai lối đá khác nhau là phòng ngự tập trung trong trận ra quân, và sau đó là mở dần thế trận chờ cơ hội phản công trong cuộc so tài với Bồ Đào Nha. Đó là hai trải nghiệm bổ ích cho các cầu thủ Việt Nam trước khi so tài với Hà Lan, đội bóng đang là đương kim á quân thế giới.