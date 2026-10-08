Đội tuyển U15 Việt Nam chuẩn bị cho FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Sau giải bóng đá giao hữu quốc tế tại Trung Quốc, đội tuyển U15 Việt Nam tiếp tục đi vào tập luyện nhằm hướng đến FIFA U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra tại Azerbaijan từ ngày 22 đến 31-10-2026.

U15 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị tham dự World Cup & Festival 2026. Ảnh: VFF

Đáng chú ý, do FIFA U15 World Cup & Festival được tổ chức theo thể thức 8v8 với những quy định thi đấu khác biệt so với bóng đá 11 người truyền thống, HLV Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự cũng chủ động điều chỉnh giáo án, nội dung, phương pháp huấn luyện nhằm giúp các cầu thủ làm quen với yêu cầu chuyên môn của giải đấu.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy phát hiện và phát triển tài năng trẻ, tạo cơ hội để các cầu thủ ở lứa tuổi U15 được tiếp cận môi trường thi đấu quốc tế chất lượng cao. Giải đấu nằm trong định hướng phát triển tài năng toàn cầu của FIFA với thông điệp “Give Every Talent a Chance” – tạo cơ hội cho mọi tài năng.

Không chỉ hướng tới kết quả thi đấu, giải đấu đặt trọng tâm vào sự phát triển toàn diện của cầu thủ, từ năng lực kỹ thuật, tư duy chiến thuật, khả năng ra quyết định đến trải nghiệm thi đấu quốc tế. Đây cũng được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho các cầu thủ và đội tuyển trước khi hướng tới những sân chơi trẻ ở cấp độ thành tích cao, đặc biệt là FIFA U17 World Cup.

Một trong những điểm đáng chú ý của FIFA U15 World Cup & Festival 2026 là triết lý lấy cầu thủ làm trung tâm. Thể thức 8v8 được thiết kế phù hợp với đặc điểm phát triển của lứa tuổi U15, giúp tăng số lần cầu thủ được chạm bóng, tạo thêm các tình huống tấn công, xử lý bóng và ra quyết định trong trận đấu.

HLV Hoàng Anh Tuấn có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các đội trẻ.

Bên cạnh đó, giải đấu được tổ chức theo mô hình Festival, bảo đảm các đội tuyển đều có cơ hội thi đấu xuyên suốt giải và không bị loại sớm. Qua đó, mỗi cầu thủ có điều kiện tích lũy số trận đấu quốc tế đáng kể, đồng thời được học hỏi từ những nền bóng đá khác nhau.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 được tổ chức qua hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, các đội được chia thành các bảng và thi đấu vòng tròn một lượt. Kết quả và thứ hạng tại giai đoạn này được sử dụng để phân nhóm cho giai đoạn tiếp theo.

Điểm đặc biệt là tất cả các đội đều tiếp tục thi đấu ở giai đoạn hai. Các đội được phân vào những hạng đấu khác nhau dựa trên thứ hạng đạt được ở giai đoạn đầu, sau đó tiếp tục thi đấu để xác định thứ hạng chung cuộc trong từng hạng đấu.

Theo thông báo của FIFA về phân chia các bảng đấu, đội tuyển U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng các đội Bosnia and Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius.

KHÁNH VÂN