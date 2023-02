Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 10-3

Đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến tập trung đợt đầu tiên từ ngày 10-3, với khoảng 30 cầu thủ nhằm chuẩn bị lực lượng cho Vòng loại Olympic 2024. Ở vòng loại thứ nhất diễn ra từ ngày 3-4 đến ngày 11-4, đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng C với các đội Nepal, Palestine và Afghanistan.

Sau khi kết thúc vòng loại Olympic, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 17-4 đến 30-4. Đây sẽ là tiền đề để các cô gái bước vào hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games tại Campuchia trong tháng 5-2023.

Sau khi trở về từ SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có một quãng nghỉ ngắn trước khi tập huấn tại Đức từ ngày 5-6 đến 25-6. Trên cơ sở hợp tác giữa LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ Đức, các tuyển thủ nữ sẽ có các trận giao hữu với các đội bóng hàng đầu tại quốc gia này. Đây là cơ hội tốt để ban huấn luyện và các cầu thủ tiếp xúc và tìm ra các phương án thích hợp khi thi đấu cùng các đội bóng có lợi thế về hình thể và sức mạnh.

Đến tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự VCK World Cup nữ tổ chức tại New Zealand và Australia vào tháng 7 và 8/2023. Đây là lần đầu tiên Việt Nam giành quyền tham dự World Cup nữ. Thầy trò HLV Mai Đức Chung là một trong sáu đại diện của châu Á ở đại hội lần này, cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và đồng chủ nhà Australia. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam nằm tại bảng E cùng đội tuyển Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha, thi đấu tại New Zealand từ ngày 22-7 đến 1-8.

Để thích nghi với khí hậu và các điều kiện tại New Zealand, đội tuyển Nữ Việt Nam dự kiến tới New Zealand khoảng 2 tuần trước khi chính thức bắt đầu giải đấu. Quá trình tập huấn, các cầu thủ sẽ có các trận đấu giao hữu quốc tế, trong đó có trận đấu với đội tuyển nữ chủ nhà New Zealand.