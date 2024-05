Đội nữ Hà Nội I quyết tâm sớm giành vị thế số 1

Đội nữ Hà Nội I nhận được sự khích lệ rất lớn trước mùa bóng qua số tiền tài trợ 1,5 tỷ đồng từ Công ty Thái Sơn Bắc

Khi mà Thái Nguyên T&T tạo dấu ấn qua việc tuyển dụng hàng loạt ngôi sao từ TPHCM về thi đấu nhằm hy vọng sớm thực hiện cú đột phá về chất lượng đội hình, thành tích thì Hà Nội I vẫn giữ nguyên lộ trình mà họ vốn xây dựng bấy lâu, đó là dàn cầu thủ do chính mình đào tạo. Hà Nội vốn có ưu thế như ở TPHCM là chiều sâu về lực lượng. “Đầu vào” trong các đợt tuyển dụng lực lượng để đi vào đào tạo vẫn luôn thuận lợi hơn so với các địa phương khác. Đến mùa giải năm nay, ở một số đội đang có biến động, nhưng với Hà Nội I vẫn ổn định và sẵn sàng cho mục tiêu vô địch.

Lực lượng ổn định và kinh nghiệm được trui rèn nhiều hơn qua năm tháng, Hà Nội I vẫn là đối thủ mà đương kim vô địch TPHCM I phải kiêng dè, hơn cả Than KSVN hay Thái Nguyên T&T từ dàn lực lượng nhiều kinh nghiệm trong đội hình. Cùng với dàn cầu thủ ổn định, câu chuyện kinh phí của Hà Nội I vốn đã sớm được giải tỏa ở đầu mùa qua việc tiếp tục nhận được sự tài trợ của Công ty TNHH Thái Sơn Bắc với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Đội Hà Nội I trong trận hòa Thái Nguyên T&T ở vòng 4

Con số tiền tài trợ đã làm cho thầy trò HLV Đặng Quốc Tuấn thoải mái về tinh thần để nhập cuộc ở mùa giải năm nay. Họ đã bất bại sau 5 vòng đầu tiên, nhưng thất thế so với TPHCM I khi để Thái Nguyên T&T cầm hòa ở vòng vừa qua. Tuy nhiên, Hà Nội I đã thắng Than KSVN ở trận ra quân trước khi giành trọn 6 điểm trước TPHCM II và Hà Nội II. Hai trận còn lại ở giai đoạn I, Hà Nội I sẽ gặp Sơn La và TPHCM I. Trong khi đó, TPHCM I trước khi so tài cùng Hà Nội I thì cũng phải có 90 phút không lấy gì dễ dàng trước Than KSVN, đội vốn gây nhiều khó khăn cho họ ở những mùa gần đây.

Nhiều khả năng cuộc so tài giữa Hà Nội I và TPHCM I ở lượt cuối giai đoạn I sẽ mang tính chất như trận chung kết lượt đi.

Lịch thi đấu vòng 7

Ngày 26-5, 15g30: PP Hà Nam - TPHCM II; Thái Nguyên T&T - Hà Nội II

Ngày 27-5, 15g30: Sơn La - Hà Nội I; 15g30: TPHCM I - Than KSVN

Lịch thi đấu vòng 8

Ngày 31-5, 15g30: Hà Nội II - TPHCM II; Sơn La - Than KSVN

Ngày 1-6 15-30: Thái Nguyên T&T - PP Hà Nam; TPHCM I - Hà Nội I

QUỐC CƯỜNG