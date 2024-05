Vòng 5 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024: Thái Nguyên T&T rời top 3

Cuộc so tài đáng chú ý ở hai trận đấu muộn diễn ra vào chiều 22-5 giữa Hà Nội I và Thái Nguyên T&T đã khép lại với kết quả hòa 0-0. Tỷ số đã làm cho Hà Nội I lỡ nhịp trong cuộc bám đuổi TPHCM I. Bên cạnh đó, Thái Nguyên T&T cũng rời top 3 khi trận đấu diễn ra cùng giờ, Than KSVN đã giành trọn 3 điểm trong cuộc so tài với đội TPHCM II.