Đội bơi Việt Nam giành tổng 14 HCV để xếp hạng 5 giải vô địch nhóm tuổi trẻ châu Á 2024

Đội bơi Việt Nam có hạng 5 ở giải lần này tại Philippines. Ảnh: MINH MINH

Các nội dung bơi tại giải vô địch nhóm tuổi trẻ châu Á 2024 tranh tài ngày cuối 29-2 ở Philippines và chúng ta tiếp tục giành thêm kết quả HCV.

Tại ngày cuối của môn bơi, gương mặt trẻ Nguyễn Thúy Hiền giành HCV quý giá cho mình khi về nhất cự ly 50m bướm nữ nhóm tuổi 13-14 với thành tích 27”53. Tại chung kết của cự ly, Thúy Hiền là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt và cô xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh của đội Hongkong (Trung Quốc), Malaysia, Nhật Bản, Trung Quốc giành ngôi vô địch. Tấm HCV trên là HCV duy nhất của Thúy Hiền trong các nội dung cô đã góp mặt ở Philippines năm nay.

Sau thành tích trên, bơi trẻ Việt Nam còn giành thêm HCV rất khích lệ tại nội dung 800m tự do nam (nhóm tuổi 15-17) của Mai Tuấn Anh (8’11”12).

Cuối ngày tranh tài, đội tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam-nữ nhóm tuổi trên 18 của Việt Nam gồm Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên và Phạm Thị Vân đã xuất sắc về nhất với thông số 3’58”35 giành HCV. Đáng kể, thông số trên được công nhận đã phá kỷ lục nhóm tuổi khi kỷ lục cũ là 3’58”72. Nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam-nữ cũng là nội dung cuối cùng của giải và bơi Việt Nam đã chốt kết quả huy chương toàn giải.

Cùng trong ngày, đội bơi Việt Nam còn giành thêm tấm HCB nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam nhóm tuổi trên 18 (Trần Hưng Nguyên, Đỗ Ngọc Vinh, Cao Văn Dũng, Nguyễn Huy Hoàng), HCĐ 50m bướm nữ nhóm tuổi trên 18 (Phạm Thị Vân), HCĐ 50m bướm nam nhóm tuổi trên 18 (Nguyễn Hoàng Khang), HCĐ 200m ngửa nữ nhóm tuổi trên 18 (Hoàng Thị Trang), HCB 200m ngửa nam nhóm tuổi trên 18 (Cao Văn Dũng), HCĐ 200m ngửa nam nhóm tuổi trên 18 (Trần Hưng Nguyên), HCB 200m ếch nam nhóm tuổi trên 18 (Phạm Thanh Bảo), HCĐ 800m tự do nhóm tuổi 15-17 (Nguyễn Quang Thuấn), HCĐ 800m tự do nữ nhóm tuổi 15-17 (Lê Thu Thủy).

Với những kết quả thi đấu ngày trước đó, tổng toàn giải, bơi trẻ Việt Nam giành 14 HCV, 18 HCB, 23 HCĐ xếp hạng 5. Vị trí số 1 của bơi ở giải lần này là đội Nhật Bản với 36 HCV, 20 HCB, 5 HCĐ. Xếp sau là đội bơi Kazakhstan và đội Thái Lan. Giải lần này, bơi Singapore không tham dự. Đội bơi Việt Nam đã phá kỷ lục nhóm tuổi ở 9 nội dung.

Trong ngày thi đấu 29-2, nội dung nhảy cầu ghi nhận các VĐV trẻ Việt Nam giành được 2 HCĐ từ kết quả của Bùi Thị Hồng Giang tại nội dung đơn nữ cầu mềm 3m (nhóm tuổi 16-18) và Đinh Anh Tuấn ở đơn nam cầu mềm 3m (nhóm tuổi 16-18).

MINH CHIẾN