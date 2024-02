“Độc lạ” Quả bóng vàng Việt Nam

Giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam do Báo SGGP khởi xướng và tổ chức từ năm 1995 đến nay là cuộc bầu chọn nhằm tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất trong một năm dương lịch, tiêu chí tương tự các cuộc bầu chọn khác trên thế giới. Ý tưởng từ tên gọi cho đến hình thức bầu chọn ban đầu đến từ giải thưởng QBV châu Âu của tạp chí bóng đá France Football (Pháp). Tuy nhiên, qua thời gian, QBV Việt Nam ngày càng trở nên riêng biệt, thuần chuyên môn và ít gây tranh cãi hơn.

Đầu tiên đó chính là tính trọn vẹn của giải thưởng. Vẫn là mục tiêu tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng QBV Việt Nam có đầy đủ những hạng mục quan trọng, từ bóng đá nam, nữ đến futsal và giải thưởng cho cầu thủ nước ngoài. Trong khi đó, các giải thưởng nổi tiếng trên thế giới thì đang có xu hướng… mất giá do sự lộn xộn về mục đích. Ví dụ như giải thưởng QBV châu Âu nay đã mở rộng ra toàn thế giới, thế nên khi Messi đoạt danh hiệu năm 2023, mới có tranh cãi khi phần lớn thời gian mà anh tỏa sáng lại ở trong màu áo đội tuyển Argentina tại World Cup tổ chức vào tháng 12-2022, cũng như nửa mùa giải 2023 lại đá bóng ở MLS (Mỹ). Trong khi đó, giải thưởng The Best của FIFA lại có những hạng mục không chỉ cho cầu thủ, nhưng lại thiếu nội dung futsal.

Một trong những lý do mà QBV Việt Nam ít gây tranh cãi, đó là chất lượng của các lá phiếu bầu. Dù lấy ý tưởng từ QBV châu Âu nhưng ngay từ đầu, cơ cấu người tham gia bầu chọn ở Việt Nam được trải đều từ các chuyên gia của LĐBĐ Việt Nam, đến HLV đang làm việc tại bóng đá chuyên nghiệp, rồi các nhà báo chuyên viết về bóng đá. Nhờ cơ cấu ấy mà việc bầu chọn QBV Việt Nam có tính chất toàn diện, vừa bảo đảm tính chuyên môn thuần túy nhưng vẫn có các góc nhìn từ khía cạnh truyền thông, xã hội.

Điểm đặc biệt khác của QBV Việt Nam, chính là Gala trao giải. Nội dung chính thì vẫn là nơi xướng tên những người chiến thắng, trong khi đó, kịch bản của đêm Gala lại mang màu sắc của các lễ trao giải mà chúng ta vẫn hay xem ở Oscar hay Grammy. Từ năm 1999 đến nay, ngoại trừ một vài kỳ không thể tổ chức, Gala trao giải QBV Việt Nam luôn là sự kiện có sự kết hợp giữa bóng đá và âm nhạc, 2 lĩnh vực giải trí được quan tâm nhất tại Việt Nam. Với 28 mùa trao giải, đến nay QBV Việt Nam là sự kiện bóng đá uy tín và có tính liên tục nhất nhưng vẫn luôn bảo đảm được sự mới mẻ, bất ngờ cho mỗi đêm Gala.

Những con số đáng nhớ 1 Huỳnh Như là cầu thủ đầu tiên và duy nhất đến hiện tại thuộc biên chế của một CLB ở nước ngoài đoạt Quả bóng vàng. Khi đó, chân sút chủ lực của đội tuyển nữ Việt Nam khoác áo Lank FC (Bồ Đào Nha) và giành chiến thắng ở hạng mục Quả bóng vàng nữ 2022.

Xuyên suốt 29 năm đã qua của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam chỉ mới một lần vào năm 2013 giải thưởng không được tổ chức. Lý do bởi nền bóng đá nước nhà chạm đáy khủng hoảng, từ các giải đấu trong nước đến thành tích của các đội tuyển trên trường quốc tế. 2 Lịch sử 27 lần đã trao thưởng của Quả bóng vàng Việt Nam ghi nhận Võ Văn Hạnh (năm 2001) và Dương Hồng Sơn (2008) là 2 thủ môn từng đoạt danh hiệu Quả bóng vàng nam. Con số tương tự với hạng mục tôn vinh phái nữ, khi Nguyễn Thị Kim Hồng đã giành chiến thắng ở mùa giải 2002, còn Đặng Thị Kiều Trinh đăng quang vào các năm 2011, 2012 và 2017. Ở tuổi 19, Phạm Văn Quyến (2003) và Lê Công Vinh (2004) cùng của Sông Lam Nghệ An, là 2 cầu thủ trẻ tuổi nhất giành được Quả bóng vàng Việt Nam. 3 Năm 2023 là kỳ trao thưởng thứ 3 mà Quả bóng vàng Việt Nam có hạng mục Cống hiến. Hạng mục lần đầu xuất hiện vào năm 2016 để tôn vinh hai danh thủ Trần Minh Chiến và Nguyễn Bảo Quân. Đến năm 2021, các HLV: Park Hang-seo (bóng đá nam), Mai Đức Chung (bóng đá nữ) và Phạm Minh Giang (Futsal) được tri ân với những đóng góp, nỗ lực phụng sự cho sự phát triển của các đội tuyển quốc gia. 2023 là năm thứ 3 liên tiếp mà Nguyễn Hoàng Đức nằm trong tốp danh sách rút gọn tốp 5 ứng viên Quả bóng vàng nam Việt Nam. Tiền vệ thuộc biên chế Viettel FC từng đoạt Quả bóng vàng 2021 và giành Quả bóng đồng 2022. 3 cũng là kỷ lục về số Quả bóng vàng Futsal mà một cầu thủ đang nắm giữ. Kỷ lục này đang thuộc về cựu thủ quân Trần Văn Vũ, người vừa giải nghệ vào cuối năm 2023 để chuyển sang công tác huấn luyện. 4 Đã có 4 cầu thủ đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Quả bóng vàng nam, gồm Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh, Phạm Thành Lương và Nguyễn Văn Quyết. Trong đó, Thành Lương cũng là gương mặt đang sở hữu nhiều Quả bóng vàng nhất, với 4 lần được tôn vinh vào các năm 2009, 2011, 2014 và 2016. 5 Đã có 5 cầu thủ từng đoạt 8 Quả bóng vàng Futsal Việt Nam, gồm: Trần Văn Vũ (3 lần), Hồ Văn Ý (2 lần), Phùng Trọng Luân, Vũ Quốc Hưng và Nguyễn Minh Trí. Cả 5 vào thời điểm đăng quang cùng khoác áo CLB futsal giàu truyền thống Thái Sơn Nam. 5 cũng là kỷ lục đoạt Quả bóng vàng nữ mà Huỳnh Như đã thiết lập sau khi đăng quang vào năm 2022. HỮU THÀNH tổng hợp

YẾN PHƯƠNG