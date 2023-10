ĐKVĐ đồng đội tính giờ TPHCM văng khỏi tốp có huy chương

Trong hơn 10 năm nay, TPHCM luôn sở hữu những “máy kéo” siêu hạng nên họ luôn được xem là “ông trùm” của nội dung đồng đội tính giờ. Ở giải vô địch quốc gia hay các Tour đấu có nội dung đồng đội tính giờ, chiến thắng phần lớn đều thuộc về TPHCM.

Ở mùa giải năm nay, họ vẫn sở hữu 2 tay đua chạy cá nhân tính giờ tốt nhất hiện nay là Nguyễn Tấn Vũ và Nguyễn Trường Tài. Cả hai vừa mang về cho TPHCM chiếc huy chương vàng và đồng nội dung cá nhân tính giờ 40 km vào ngày hôm qua.

Nội dung đồng đội tính giờ 80 km vào hôm nay có 7 đội tham dự, nhưng có 2 đội không hoàn thành cự ly. Đó là đương kim vô địch TPHCM và Vĩnh Long. Từng đứng hạng nhì năm ngoái, đội Đồng Tháp đã vươn lên giành chiếc HCV với thời gian 1 giờ 42 phút 42 tạo khoảng cách 52 giây so với đội đứng nhì Hà Nội và 3 phút 2 giây so với đội thứ ba An Giang.

Theo nhận định của chúng tôi, TPHCM không giành huy chương là một bất ngờ lớn nhưng nhìn vào đội hình thì cũng không quá bất ngờ. Bởi ngày hôm nay, BHL TPHCM đã sử dụng đội hình Thanh Điền, Minh Luận, Trúc Xinh, Minh Việt mà không có 2 tay đua chủ lực Nguyễn Trường Tài, Nguyễn Tuấn Vũ. Chắc có lẽ, Tuấn Vũ và Trường Tài vừa thi đấu hôm qua tốn nhiều sức lực, HLV TPHCM muốn họ nghỉ ngơi để tập trung cho nội dung chạy tính giờ ngắn ở những ngày tiếp theo. Thi đấu với đội hình không phải là bộ khung chủ chốt, TPHCM không thể hoàn thành chỉ tiêu.

Theo đội trưởng đội Đồng Tháp Phan Hoàng Thái cho biết: “Chính vì TPHCM không có Trường Tài, Tuấn Vũ, nên đội của tôi càng thêm tự tin. Dù dàn xe của chúng tôi không bằng các đối thủ như TPHCM, An Giang, nhưng tôi và các đồng đội đã cùng chung một tinh thần thi đấu quyết tâm và đã tạo nên chiến thắng”.

Nội dung đồng đội tính giờ nữ 50 km có 4 đội tham dự, không có bất ngờ nào khi đương kim vô địch An Giang tiếp tục giành huy chương vàng với khoảng cách 53 giây so với đội hạng nhì TPHCM và 1 phút 26 giây so với đội thứ ba Bình Dương.

Vào ngày mai, giải tiếp tục thi đấu nội dung nước rút tốc độ 500 mét nam, nữ (sáng) và cá nhân tính giờ nam 4 km và nữ 3 km.