Đinh Thị Như Quỳnh mang về cho Bình Dương chiếc HCV thứ 4

Băng đồng loại dần (XCE) là một nội dung mới được đưa vào thi đấu trong giải vô địch quốc gia. Nội dung dành cho nữ có 30 tay đua tham dự, chạy cá nhân tính giờ 1 vòng 600 mét để chọn 16 tay đua vào chung kết loại dần. 16 tay đua sẽ chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 4 tay đua chạy 2 vòng (1.200 mét), sau đó loại dần hai tay đua hạng 3 và 4 nhóm. Chọn 2 tay đua đứng đầu nhóm đi tiếp vào vòng trong cho đến tìm được chủ nhân chiếc HCV.

Sau khi giành chiến thắng ở các vòng ngoài, 4 cô gái: Đinh Thị Như Quỳnh , Trần Thị Thuý Vân (Bình Dương), Trần Thị Nhã Linh (An Giang), Quàng Thị Soan (Quân đội) bước vào đợt chạy chung kết đầy kịch tính và hấp dẫn. Dù được đánh giá cao, nhưng Đinh Thị Như Quỳnh đã chơi không tốt ở vòng đầu tiên khi bị Quàng Thị Soan tạo khoảng cách chừng 40 mét.

Tuy nhiên, Đinh Thị Như Quỳnh quá bản lĩnh và tài năng khi tung guồng chân mạnh mẽ đuổi kịp Quàng Thị Soan ở con dốc xi măng cuối để bước vào phần đổ đèo. Bởi không bắt được thời điểm này, thì phần đổ dốc còn lại Như Quỳnh sẽ khó bắt được. Cả hai bắt đầu mạo hiểm đổ dốc so kè nhau với tốc độ cao. Tuy nhiên, Đinh Thị Như Quỳnh đã kinh nghiệm hơn về nhất giành HCV, Quàng Thị Soan giành huy chương bạc và Trần Thị Nhã Linh giành huy chương đồng.

Nội dung băng đồng loại dần nam có 38 tay đua, trong đó giới chuyên môn sẽ tập trung vào cuộc chiến giữa hai tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Lãm (Thanh Hoá) và Đinh Quang Linh (Hoà Bình). Chơi xuất sắc giành cả 5 chiếc HCV tham dự 5 nội dung trong 3 ngày qua, Đinh Văn Linh lại chơi không tốt trong đợt chạy tứ kết cùng với Nguyễn Thành Tâm (An Giang), Võ Minh Gia Bảo (Quân đội), Bùi Văn Nhất (Hoà Bình). Ở đợt chạy này, tay đua khá nổi tiếng ở xe đạp đường trường – từng được xem là “Vua nước rút” Nguyễn Thành Tâm đã chơi quá xuất sắc. Dù không được đánh giá cao bằng tay đua số 1 xe đạp địa hình Việt Nam Đinh Văn Linh, nhưng Nguyễn Thành Tâm vẫn so kè quyết liệt cùng đàn em. Cả hai không may bị té, nhưng Nguyễn Thành Tâm đã khắc phục nhanh hơn đã cùng Bùi Văn Nhất giành chiếc vé vào vòng trong.

Do đối thủ trực tiếp Đinh Văn Linh bị loại sớm, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Lãm “dễ thở” ở đợt chạy chung kết. Anh đã tạo khoảng cách trước Phạm Lê Xuân Lộc, Phạm Văn Nhất để mang chiếc huy chương vàng đầu tiên về cho đoàn Thanh Hoá. Dù không thành công ở nội dung này, nhưng Đinh Văn Linh một mình giành 5 chiếc HCV đã giúp Hoà Bình đứng đầu toàn toàn của giải.

Sau khi kết thúc giải xe đạp địa hình vô địch quốc gia, Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam tiếp tục tổ chức giải xe đạp đường trường sẽ khởi tranh từ ngày 24-10 cũng tại Hoà Bình.