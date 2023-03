Đi hết một vòng, HLV Phạm Minh Giang trở lại... điểm xuất phát

Những tinh hoa về nghệ thuật cầm quân của chiến lược gia gốc Bình Thuận đã được đặt trọn vào Thái Sơn Nam. Đây cũng là giai đoạn thành công bậc nhất trong lịch sử của đội futsal bầu Tú, với tấm huy chương đồng Cúp futsal các CLB châu Á 2019, bên cạnh 4 danh hiệu ở Giải futsal VĐQG và Cúp futsal quốc gia. Ông Giang còn cùng dàn trụ cột của Thái Sơn Nam góp công đưa đội tuyển futsal Việt Nam lọt đến vòng 1/8 World Cup 2021. Để rồi, khi nhìn lại chặng đường buồn vui đã qua cùng “lá cờ đầu” của futsal Việt Nam, vị nhà cầm quân có biệt danh Giang “Lông” sẽ vô cùng tự hào với những gì mình đã làm được.

Chính HLV Phạm Minh Giang cũng đọc vị được bản thân đã “hết bài”. Khép lại mùa giải 2022, ông chủ động rời Thái Sơn Nam cũng là cách để “giải cứu” các học trò. Vì thế, sự xuất hiện của tân HLV Nicolas Gulizia, người từng có 5 năm làm trợ lý ở đội tuyển futsal Argentina, được hứa hẹn sẽ thổi luồng gió mới, nâng cấp về mặt chuyên môn cho Thái Sơn Nam. Còn với HLV Phạm Minh Giang, ông vẫn là người của bầu Tú, nhưng quyết định lùi về hậu trường để chuyên tâm làm công tác đào tạo trẻ ở Cao Bằng.

Một môi trường làm việc mới, nhưng công việc lại quen thuộc với chiến lược gia gốc Bình Thuận. Cao Bằng được xem là đội trẻ của Thái Sơn Nam, nơi những tài năng của bầu Tú đang “vun trồng” trước khi nghĩ đến chuyện lên đội 1 thì cần được “thử lửa” qua đây. Mà về mặt đào tạo trẻ, HLV Phạm Minh Giang được xếp vào tốp xuất sắc ở futsal Việt Nam.

Trước khi trở thành “thuyền trưởng” của Thái Sơn Nam và đưa đội tuyển futsal Việt Nam bay cao ở sân chơi World Cup, HLV Phạm Minh Giang đã nâng tầm Tân Hiệp Hưng, một CLB futsal giàu truyền thống ở trong nước, trở thành đối trọng của các ứng viên đua vô địch. Với nhiều cầu thủ trẻ của Tân Hiệp Hưng qua tay ông Giang đã bước ra ánh sáng sân khấu của futsal Việt Nam. Trường hợp của pivot Nguyễn Thịnh Phát, khi năm 2017 vẫn còn rong ruổi ở các sân phủi miền Nam và nay đã trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia, là ví dụ điển hình như thế. Vì thế, quyết định trẻ lại làm công tác đào tạo trẻ của HLV Phạm Minh Giang được cho là phù hợp với tình hình thực tiễn. Và cũng giúp ông tìm lại sự thoải mái và tươi mới cho bản thân...

“Không chỉ riêng tôi, bất kỳ HLV làm việc ở CLB nào đều có áp lực riêng. Làm việc ở Thái Sơn Nam, tôi đối diện áp lực danh hiệu. Chuyển sang Cao Bằng thì với tôi là áp lực mặt đào tạo chuyên môn, tư duy chơi bóng lẫn tâm lý thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Tức làm sao để các em có sự tiến bộ và trưởng thành hơn trong tương lai gần. Nhưng điều quan trọng là niềm vui tôi tìm thấy vì được góp một phần nào đó để giúp có sự tiến bộ”, HLV Phạm Minh Giang chia sẻ.

“Khi về Cao Bằng, tôi được giao chỉ tiêu nâng cấp chuyên môn và tâm lý thi đấu cho các cầu thủ. Nhưng vẫn nằm trong tốp 5 ở Giải futsal VĐQG 2023. Hơn một tuần trước khi mùa giải mới khởi tranh, Cao Bằng đã chuẩn bị được 85% khối lượng công việc, bao gồm định hình lối chơi và thể lực của các cầu thủ. Ngoài ra, sự xuất hiện của các cầu thủ kinh nghiệm như Lê Quốc Nam hay Cổ Trí Kiệt là động lực và đầu tàu để kéo các cầu thủ trẻ Cao Bằng lên theo. Từ đó, các em sẽ thể hiện được bản lĩnh của mình, dựa vào các anh em dẫn dắt với quyết tâm thi đấu một mùa giải thật sự tốt nhất”, ông Giang tiếp lời.

Lá thay may rủi đã Cao Bằng chạm trán ngay đương kim vô địch Sahako FC ở trận ra quân Giải futsal VĐQG 2023. Một bài toán khó và cũng là kiểm chứng về sự hòa nhập của HLV Phạm Minh Giang ở môi trường mới. “Sahako FC là đội bóng cực mạnh, bằng chứng năm ngoái đã vượt qua Thái Sơn Nam để lên ngôi ở Giải futsal VĐQG. Năm nay, họ còn mạnh hơn bởi quyết tâm bảo vệ được danh hiệu. Nhìn vào lực lượng giữa đôi bên lúc này, Sahako FC mạnh hơn so rất nhiều so với Cao Bằng. Đối thủ sẽ cùng Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc và Tân Hiệp Hưng sẽ đua tranh quyết liệt cho chức vô địch năm nay. Lực lượng của 4 đội này dày dặn kinh nghiệm và có chuyên môn tốt”, ông Giang nhận định.