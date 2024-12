Dàn cầu thủ dự bị của CAHN đánh bại đội bóng giàu thành tích nhất CH Czech

CAHN có trận giao hữu bổ ích trước Slavia Praha

Trong thời gian V-League tạm nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2024, CAHN đã có trận giao hữu với Slavia Praha (CH Czech). Đây là trận đấu được đánh giá cao về mặt chuyên môn cho nhà vô địch V-League 2023 dù 5 cầu thủ chủ chốt của họ đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Quốc gia.

So với đội bóng giàu thành tích bậc nhất của CH Czech, các cầu thủ trẻ của CAHN thua thiệt hơn về cả thể hình lẫn kinh nghiệm thi đấu. Đó là lý do mà phần lớn thời gian hiệp 1, hàng phòng ngự của CAHN phải chịu sức ép rất lớn đến từ đội khách. Rất may, thủ thành Sỹ Huy và các đồng đội thi đấu tập trung và giữ sạch mành lưới của đội nhà.

Sang hiệp 2, CAHN bắt đầu lấy lại thế trận. Chỉ vài phút sau tiếng còi bắt đầu của trọng tài, đại diện của bóng đá thủ đô có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ pha làm bàn của Alan Grafite. Bàn thắng này giúp tinh thần thi đấu của các cầu thủ CAHN trở nên hưng phấn hơn dù thế thượng phong vẫn đang thuộc về Slavia Praha.

Cả 2 bàn thắng đều được ghi ở hiệp 2

Trước sức ép của đội bóng đến từ CH Czech, đội chủ nhà chơi phòng ngự phản công, các tình huống lên bóng của họ chủ yếu đến từ cánh phải. Phút 70, đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng thứ 2 đến từ pha dứt điểm của Lê Văn Đô. Đây cũng là kết quả của trận đấu sau 90 phút thi đấu chính thức.

Với kết quả này, HLV Polking tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ trẻ. Nhà cầm quân của người Đức đã có những tính toán về mặt nhân sự trước khi guồng quay của các giải đấu trở lại, mà trước mắt là Cúp C1 Đông Nam Á và trận đấu thuộc vòng 1/8 Cúp Quốc gia.

HƯƠNG NGUYỄN