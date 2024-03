Đại diện đội tuyển Indonesia hài lòng về công tác an ninh

Chiều 23-3, đội tuyển Indonesia đã có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu lượt về với đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2026. Đội khách bày tỏ sự hài lòng và công tác đón tiếp tại sân bay cũng như điều kiện an ninh, an toàn được đảm bảo tại nơi lưu trú cũng như tại sân tập.

Đội tuyển Indonesia trong buổi tập vào tối 23-3

Ông Naufal Laudza – cán bộ truyền thông đội tuyển Indonesia cho biết, mặc dù có chút mệt mỏi do vừa trải qua thi đấu và di chuyển từ Jakarta sang Hà Nội, nhưng toàn đội rất vui vì được đón tiếp chu đáo và đảm bảo an ninh, an toàn.

Về thông tin CĐV Việt Nam đốt pháo hoa cạnh khách sạn đội tuyển Indonesia lưu trú nhằm quấy rối đội khách, ông Naufal Laudza khẳng định: “Mọi việc đang rất tốt. Chúng tôi cảm thấy rất ổn khi ở khách sạn. Tôi cũng không nghe thấy tiếng ồn nào cả”.

Theo thông tin từ LĐBĐ Việt Nam, hình ảnh pháo hoa được một tài khoản đăng trên mạng đã gây ra sự hiểu lầm, bởi vị trí đốt pháo hoa được xác định nằm cách sân tập của đội Indonesia khoảng 3km và không liên quan đến sự kiện đội tuyển Indonesia đến Việt Nam thi đấu ngày 26-3-2024. Đó là điểm vui chơi giải trí và hoạt động đốt pháo hoa cũng thường xuyên được tổ chức.

Để chuẩn bị cho trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia diễn ra trên sân Mỹ Đình, BTC trận đấu đã sớm triển khai các phương án phối hợp để đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu như: bảo vệ sân bay khi các đoàn đến, nơi ở, nơi tập luyện, nơi thi đấu; bố trí các phương án giao thông theo quy định cho các đoàn.

ĐOÀN NHẬT