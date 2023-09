Cựu tuyển thủ Nguyễn Chí Bảo qua đời ở tuổi 51

Sự nghiệp cầu thủ, Chí Bảo là cầu thủ hiếm hoi khoác áo đủ các đội mạnh của bóng đá TPHCM lúc đương thời là Hải Quan, Cảng Sài Gòn, Công an TPHCM và Bưu điện trước khi nghỉ thi đấu sớm để chuyển sang làm bưu tá. Vốn có thể hình nhỏ con nhưng là mẫu cầu thủ đầy tốc độ và làm chủ hành lang phải cùng những pha vừa rê bóng vừa tung những cú sút căng gây bất ngờ cho các thủ môn.

Chí Bảo đến với bóng đá từ năm 16 tuổi, được 1 người anh đưa đến sân Hoa Lư để tham gia tuyển sinh. Sau đó trúng tuyển vào trường Năng khiếu Nghiệp vụ trước khi ra trường gia nhập đội Công an TPHCM. Trong giai đoạn đầu, ông được cho các đội Hải Quan, Cảng Sài Gòn mượn như đã nêu trước khi trở lại Công an TPHCM vào năm 1995. Trong giai đoạn này, Chí Bảo đã giành ngôi vô địch quốc gia 1993-1994 cùng Cảng Sài Gòn (thắng Công an TPHCM) và năm 1995 tiếp tục vô địch quốc gia nhưng cùng Công an TPHCM (thắng Huế).

Tỏa sáng trong đội hình Công an TPHCM, Chí Bảo được HLV Weigang gọi vào đội tuyển tham dự SEA Games 1995 ở Chiangmai (Thái Lan) rồi Tiger Cup 1996 ở Singapore. Sự góp mặt của Chí Bảo và Công Minh đã góp phần giúp cho hành lang phải của đội tuyển Việt Nam lúc bấy giờ rất mạnh.

Năm 2000, Chí Bảo nghỉ thi đấu sau khi khoác áo đội sau cùng là Bưu điện TPHCM. Ông chuyển sang làm bưu tá, rồi sau đó làm bảo vệ cũng ở một chi nhánh trong ngành Bưu điện. Chiều 1-9, giới cầu thủ, người hâm mộ bóng đá đã bàng hoàng trước thông tin anh đã ra đi mãi mãi. Xin vĩnh biệt anh, “thần mã” ở hành lang phải hay có người ví anh là “cơn lốc đường biên” – người đã có nhiều đóng góp cho bóng đá TPHCM, bóng đá Việt Nam…