Cúp Quốc gia 2023: Nhiều cặp đấu đáng xem ở vòng 2

Thất vọng nhất chính là trận thua của CLB TPHCM trước “đàn em” Bà Rịa Vũng Tàu trên loạt sút luân lưu 11m sau khi hòa 1-1 ở giờ đấu chính. Các học trò của HLV Vũ Tiến Thành đã để thua chóng vánh với tỷ số 0-3 ở loạt "đấu súng" cân não. Trận thua cho thấy mọi thứ với CLB TPHCM vẫn còn nhiều điều lo ngại trong cuộc đua tranh ở mùa bóng năm nay, mà rõ nhất là cuộc đua trụ hạng ở V-League 2023.

Gặp đối thủ đến từ hạng Nhất cũng là dịp để khẳng định năng lực của dàn cầu thủ trong nước, nhưng những thể hiện qua trận gặp Bà Rịa Vũng Tàu thì rõ ràng bộ khung nội binh của CLB TPHCM vẫn còn thiếu sức mạnh. Tương tự như vậy là SLNA, Đà Nẵng cũng không thể làm nên chuyện trước Quảng Nam và PVF, cả hai cùng thua ở loạt sút luân lưu 11m. Nhưng sự khác biệt là các HLV Huy Hoàng và Thanh Hùng không phàn nàn về quy định, điều lệ giải mà chấp nhận thua trận.

Đã xác định được 7 cặp đấu ở vòng 2 (Phù Đổng vào thẳng Tứ kết do CLB Sài Gòn bỏ cuộc) với nhiều cặp đấu đáng xem. Đó là trận “derby thủ đô” giữa Hà Nội FC - Viettel, hay hai đội đầu tư mạnh nhất ở mùa bóng năm nay là Công an Hà Nội và Nam Định sẽ loại nhau ở vòng này. Khu vực phía Nam có trận thư hùng giữa HA.GL và B.Bình Dương trên sân Pleiku. Đây cũng là trận đấu đáng nhớ của HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi so tài cũng với đội bóng cũ của mình.