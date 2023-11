Cúp Quốc gia 2023-2024, CAHN FC – HA.GL: Chờ đợi màn ra mắt của HLV Gong Oh-kyun

Cuộc so tài giữa Công an Hà Nội FC và HA.GL ở vòng 1 Cúp Quốc gia 2023-2024 trên sân Hàng Đẫy vào tối 25-11 thu hút sự chú ý không chỉ ở khía cạnh chuyên môn mà còn là trận đấu đánh dấu những cuộc ra mắt của cả hai đội. Phía chủ nhà CAHN FC thì đây là trận chính thức đầu tiên của HLV Gong Oh-kyun, trong khi đó ở HA.GL thì đây cũng là trận đấu ra mắt tên gọi mới.

Đến trước trận đấu này, HA.GL đã được VFF chấp thuận cho chuyển đổi tên gọi, gắn cùng với 1 ngân hàng. Sự gắn kết được kỳ vọng sẽ tăng tính ổn định cho đội bóng phố Núi trong giai đoạn khó khăn chung hiện nay. Ở bảng xếp hạng V-League mùa này, HA.GL chỉ mới có 1 điểm sau 3 vòng đấu, nên HLV Kiatisak đặt nhiều hy vọng từ những đổi thay về chất sau kỳ nghỉ vừa qua.

Tuấn Anh đang có phong độ tốt, anh chính là “lá phổi” trong đội hình đội tuyển Việt Nam ở hai trận vòng loại World Cup 2026 vừa qua. Phong độ ổn định của Tuấn Anh, hợp cùng Minh Vương, Quang Nho, Quốc Việt… được người hâm mộ bóng đá phố Núi kỳ vọng đội nhà sẽ làm nên chuyện bất ngờ vào tối 25-11. Nhưng một cú chạy đà để giúp họ bắt nhịp tốt hơn khi V-League trở lại. Đó cũng chỉ là hy vọng, còn trên thực tế thì một trận đấu không dễ dàng đang chờ đón HA.GL.

Lần gặp gỡ gần nhất giữa hai đội là cuộc so tài ở vòng 3 V-League 2023-2024 với chiến thắng 3-0 nghiêng về đại diện của ngành Công an. Lực lượng của đội chủ nhà hiện tại mạnh hơn rất nhiều, thậm chí việc thay HLV trưởng vừa qua vốn nằm trong tính toán của họ từ đầu mùa, nên sự xuất hiện của ông Gong được kỳ vọng sẽ nâng chất lượng của đội bóng này. Tương quan lực lượng hai đội trong thời điểm hiện nay, rõ ràng chủ nhà trội hơn hẳn, và có nhiều lý do để CAHN FC càng bung sức để quyết giành chiến thắng trong trận này, đó là làm món quà tặng tân HLV trưởng Gong Oh-kyun trong ngày ra mắt.

Trận còn lại của ngày 25-11 diễn ra trên sân Hòa Xuân, đội chủ nhà Đà Nẵng tiếp CLB Huế. Dù cùng thi đấu ở giải hạng Nhất, nhưng lực lượng của Đà Nẵng vẫn trội hơn với dàn cầu thủ chủ lực vừa tham dự V-League mùa bóng trước, được tăng cường thêm những gương mặt chất lượng nên Huế khó có hy vọng gây bất ngờ nếu như đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng thi đấu đúng sức.

Lịch thi đấu ngày 25-11:

17 giờ: Đà Nẵng – Huế

19g15: CAHN FC – HA.GL