Cua-rơ Phạm Lê Xuân Lộc đã ổn định sức khỏe sau tai nạn té xe

Phạm Lê Xuân Lộc bị chấn thương nên không dự giải vô địch quốc gia 2024. Ảnh: MINH MINH

Đại diện bộ môn xe đạp (Cục TDTT) và Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam cho biết “chúng tôi đã nắm được thông tin về Phạm Lê Xuân Lộc và VĐV gặp tai nạn trong quá trình tập luyện ở Hòa Bình chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia 2024. Xuân Lộc đã ổn định sức khỏe lúc này, chờ tĩnh dưỡng hồi phục và xem mức độ chấn thương vùng vai như thế nào sau đây 2 tuần. Khi đó, bác sỹ sẽ có liệu pháp điều trị tiếp theo. Việc chấn thương như thế này nên Xuân Lộc sẽ không dự giải đấu năm nay”.

Xuân Lộc là thành viên đội xe đạp Việt Nam và thuộc đội Quân khu 7. Theo đại diện Liên đoàn xe đạp – mô tô Việt Nam cho biết quá trình tập luyện vừa qua ở Hòa Bình là thời điểm Xuân Lộc tập luyện xe đạp địa hình, đồng thời cua-rơ tập khi đã trở lại đơn vị chủ quản.

Bản thân cua-rơ này cũng đã thông báo để có sự an tâm đối với người hâm mộ: “Xin chào mọi người. Lộc thật đáng tiếc khi phải thông báo rằng mình không thể tham gia thi đấu giải vô địch quốc gia 2024 với chấn thương khớp vai phải, do sơ suất té ngã trong lúc tập luyện. Cũng may mắn khi không không bị ảnh hưởng gì tới xương vai. Với tình trạng hiện tại, Lộc được bác sỹ tư vấn mang nẹp cố định xương vai và khớp để tự hồi phục cùng với theo dõi, sau 2 tuần sẽ tái khám lại...

Lộc cũng xin cảm ơn tới Ban giám đốc Trung tâm, Ban huấn luyện và các đồng đội cùng mọi người đã gởi lời hỏi thăm động viên Lộc”.

Được biết, sau khi gặp chấn thương từ tai nạn ngã xe, Phạm Lê Xuân Lộc đã được đưa về bệnh viện tại Hà Nội kiểm tra kỹ vết thương để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Năm nay, Cục TDTT và Liên đoàn xe đạp-mô tô thể thao Việt Nam sẽ tổ chức giải vô địch xe đạp địa hình và đường trường quốc gia lần thứ 38-2024 tại Hòa Bình từ ngày 9 tới 20-10.

MINH CHIẾN