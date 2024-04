Cú hattick thắng chặng cho Áo vàng Petr Rikunov

Tăng tốc độ mạnh mẽ vượt qua hai chân rút hàng đầu Việt Nam Lê Nguyệt Minh (TPHCM New Group), Trần Tuấn Kiệt (Domesco Đồng Tháp), chiếc Áo vàng Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) tiếp tục giành chiến thắng chặng 3 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2024.

Cú nước rút giành chiến thắng của Rikunov. Ảnh: Hoàng Hùng

Sau chặng 2 đầy khốc liệt vào hôm qua khiến 76 tay đua đã bị loại khỏi các cuộc tranh chấp các danh hiệu cá nhân, các tay đua bước vào thi đấu chặng 3 vào sáng nay chạy vòng quanh thành phố Hoà Bình (52,8 km) có phần “nhẹ thở” hơn.

Với lộ trình đường đua ngắn và bằng phẳng như thế này, diễn biến đường đua sẽ hứa hẹn hấp dẫn ở các cuộc đua nước rút ở 2 giải thưởng dọc đường và đích đến. Trong đó, các khuôn mặt được chú ý như Petr Rikunov, Lê Nguyệt Minh, Trần Tuấn Kiệt và đặc biệt là “ẩn số” đến từ ngoại binh người Estonia Martin Laas (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long).

Chặng 3 đường đua không quá khắc nghiệt

Thông thường ở chặng chạy vòng quanh, đội đang nắm giữ chiếc Áo vàng Tập đoàn Lộc Trời sẽ dàn đội hình kiểm soát tốc độ nhằm bảo vệ cho Rikunov. Họ chấp nhận “thả” cho một nhóm nhỏ thoát đi, rồi sau đó tăng tốc bắt lại gần đích đến. Khi đó, các tay đua về chung nhóm tính đồng thời gian nhằm bảo vệ thành quả.

Biết trước Tập đoàn Lộc Trời sẽ vận dụng chiến thuật này, một số tay đua không có thành tích tốt tích cực tấn công nhằm kiếm giải thưởng dọc đường. Năng động nhất là tập thể các tay đua Đồng Nai và họ đã thành công khi Hà Thanh Tâm (Pelio Kenda Đồng Nai) rút thắng Sprint đầu tiên và Nguyễn Phạm Quốc Khang (Le Fruit Đồng Nai) về nhất Sprint 2.

Đội An Giang dàn quân bảo vệ cho Áo vàng. Ảnh: Hoàng Hùng

Ở màn so kè tốc độ cuối tại đích đến, một lần nữa đương kim Áo vàng Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) không chỉ leo đèo hay mà còn có khả năng nước rút siêu hạng, đánh bại Lê Nguyệt Minh (TPHCM New Group), Trần Tuấn Kiệt (Domesco Đồng Tháp) về nhất chặng.

Trong khi đó, tay đua từng chơi cho các đội lừng danh thế giới Martin Laas (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) chỉ về thứ 4. Như vậy, qua 2 màn so kè tốc độ với các đối thủ khác, “ẩn số” Martin Laas bắt đầu lộ diện trình độ thật sự của mình. Dù từng góp mặt ở các đội đua đẳng cấp cao nhất thế giới, nhưng trình độ nước rút của ngoại binh đội Vĩnh Long không nổi trội gì so với các tay đua nước rút hàng đầu Việt Nam cũng như Áo vàng Rikunov. Do đó, giới chuyên môn nhìn nhận Martin Laas không quá nguy hiểm cho cuộc chiến Áo xanh.

Khẳng định được đẳng cấp của mình, Petr Rikunov đã chiến thắng hết 3 chặng đầu tiên của Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á. Kết quả này giúp Petr Rikunov mặc cả Áo vàng lẫn Áo xanh sau 3 chặng.

Lần thứ 3 Áo vàng Rikunov được ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Hoàng Hùng

Do các tay đua mạnh về đích chung một tốp, thứ hạng các danh hiệu khác không có gì thay đổi. Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai) mặc chiếc Áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) mặc Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất. Ở giải đồng đội, TPHCM Vinama tiếp tục đứng đầu xếp trên Le Fruit Đồng Nai và Tập đoàn Lộc Trời.

Sáng mai 6-4, cuộc đua diễn ra chặng 4 từ Hoà Bình về Hà Nội dài 124 km.

GIA MẪN