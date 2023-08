Công an Hà Nội tạm dẫn đầu cuộc đua vô địch V-League 2023

Đội bóng ngành Công an đánh bại đối trọng Hà Nội FC sát nút 2-1 ở vòng 5 giai đoạn II (nhóm dành cho các đội đua vô địch), qua đó trở lại với ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2023.

Với lý do gia đình nên HLV Flavio Cruz vắng mặt trong trận cầu quan trọng bậc nhất của Công an Hà Nội (CAHN) ở mùa giải 2023. Song điều này không ảnh hưởng đến sức mạnh của đội bóng ngành Công an, khi Giám đốc Kỹ thuật Trần Tiến Đại cùng trợ lý chuyên môn Vũ Như Thành đã phối hợp đầy ăn ý trong khu vực kỹ thuật. Điểm nhấn đầu tiên của cặp đôi phụ HLV “chữa cháy” này là việc cất ngôi sao Nguyễn Quang Hải trên ghế dự bị.

Chưa có Quang Hải trên sân, các cầu thủ CAHN vẫn nhập cuộc đầy tự tin, dù đối thủ đang có phong độ bay cao. Và trong một tình huống dàn xếp tấn công ở phút 16, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở điểm. Raphael Success xử lý kỹ thuật để loại bỏ 2 hậu vệ Hà Nội FC, trước khi tạt vào trong cho Gustavo đánh đầu cận thành đánh bại thủ môn Bùi Tấn Trường.

Nhưng khi đang có thế trận cân bằng thì mành lưới của CAHN bất ngờ rung lên ở phút 23. Đường chọc khe đầy tinh tế của Caion mở ra cơ hội cho Jevtovic xâm nhập vòng cấm địa, rồi sau đưa bóng về góc xa khung thành đối thủ, quân bình tỉ số hòa 1-1. Bàn gỡ hòa tiếp thêm tinh thần cho thầy trò Bandovic Bozidar. Đôi bên cùng tạo ra các pha “ăn miếng trả miếng” về khung thành của nhau.

Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm nhất trong thời gian còn lại ở hiệp 1 đến ở phút 45+1. Từ quả đánh đầu ngược kiến tạo của Gustavo Henrique, Văn Thanh băng lên dứt điểm, nhưng lại không thắng được thủ môn Tấn Trường. Tỉ số hòa 1-1 phản ánh đúng cục diện sau 45 phút đầu tiên.

Song bước ngoặt của trận đấu đến vào đầu hiệp 2. Từ quả tạt bên phía cánh trái của Đoàn Văn Hậu, Gustavo đã tận dụng sai lầm của hàng thủ Hà Nội FC để đệm bóng cận thành, có lần thứ 2 làm tung lưới của Tấn Trường. Sau đó, các nhà đương kim vô địch V-League đẩy cao đội hình tấn công đầy mạnh mẽ. Liên tiếp là các pha kết thúc trong vòng cấm của Nguyễn Văn Quyết, Caion, Bùi Hoàng Việt Anh, Jevtovic... nhưng không tận dụng thành công.

Càng về cuối trận chứng kiến sự chắc chắn của hàng thủ CAHN. Và họ đã bảo toàn chiến thắng sát nút 2-1 đầy kịch tính đến khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc. CAHN nâng tổng điểm có được lên con số 34, tạm thời dẫn đầu cuộc đua vô địch. Hai đội bóng cùng thành phố là Hà Nội FC và Viettel FC xếp sau với khoảng cách 2 điểm kém hơn.