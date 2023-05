CLB TPHCM – Công an Hà Nội FC: Chờ quà ra mắt của HLV Flavio (19g15, ngày 21-5)

Đến trước trận đấu này, Công an Hà Nội FC đã có sự điều chỉnh mạnh mẽ ở khu kỹ thuật khi lãnh đạo đội bóng này thanh lý hợp đồng với HLV Foiani cùng một loạt trợ ý người Việt Nam. Sau những cuộc tiếp xúc với các HLV Polking, Park Hang-seo chưa được như ý, trợ lý người Brazil Flavio tạm thời được tin dùng.

Flavio Cruz vốn là cái tên không xa lạ với bóng đá Việt Nam, nhất là ở TPHCM. Ông là cựu cầu thủ của SQC Bình Định, ở sự nghiệp HLV, nhà cầm quân này đã từng đưa Gia Định FC thăng hạng Nhất cách đây 3 mùa bóng. Gia Định FC sau đó xin không dự giải hạng Nhất do chưa chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất để đá giải này, Công an Nhân Dân được thay thế, đôn lên hạng. Đó cũng chính là Công an Hà Nội FC ngày nay.

Lần trở lại TPHCM lúc này, trong tay HLV Flavio là dàn cầu thủ chất lượng mà nhiều nhà cầm quân khác luôn ao ước với gần phân nửa là tuyển thủ quốc gia như Văn Thanh, Văn Hậu, Tấn Tài, Tấn Sinh, Văn Vũ… rồi cả thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng các ngoại binh chất lượng. Điều mà HLV tiền nhiệm chưa làm được là kết nối thành 1 khối mạnh mẽ, “kèo” ấy đang được giao sang Flavio và chờ ông thể hiện mình trên sân Thống Nhất vào tối 21-5.

Ở đội hình chủ nhà, chất lượng cầu thủ của CLB TPHCM giảm hẳn so với những mùa bóng trước. Đội bóng này không còn những ngôi sao trong đội hình kèm những bản hợp đồng chất lượng. Vì thế, sự lận đận của họ qua 7 vòng vừa qua cũng là điều dễ hiểu. CLB TPHCM hiện chỉ hơn hai đội cuối bảng đúng 1 điểm, điều đó có nghĩa nguy cơ rơi xuống cuối bảng sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

Tương quan lực lượng cho thấy đội khách hoàn toàn nhỉnh hơn ở cuộc so tài này, trong khi CLB TPHCM có lẽ chỉ hướng đến một kết quả hòa.