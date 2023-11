CLB Bình Phước và CLB Hà Nội bị phạt “nguội”

Qua đó, Quyết định kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam sau vòng 4 Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024 và sau vòng 3 V-League 2023-24 gồm:

-Phạt CLB Bình Phước 2.000.000 đ (Hai triệu đồng) do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Bình Phước và CLB Phù Đổng Ninh Bình ngày 5-11-2023 tại Giải Bóng đá hạng Nhất 2023-2024.

-Phạt 15.000.000 (Mười lăm triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp tại các Giải BĐCN QG 2023-2024 đối với cầu thủ Lê Văn Thành (số 5, CLB Sông Lam Nghệ An) do có hành vi phạm lỗi nghiêm trọng trong trận đấu giữa CLB Thanh Hóa và CLB Sông Lam Nghệ An ngày 4-11-2023 tại V-League 2023-2024.

-Phạt CLB Công An Hà Nội 2.000.000 (Hai triệu đồng) do có 5 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Công An Hà Nội và CLB Hà Nội ngày 3-11-2023 tại V-League 2023-2024.

Hai giải V-League và hạng Nhất quốc gia 2023-2024 tạm nghỉ sau loạt trận vừa qua để tập trung đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Trước đó, Cúp Quốc gia 2023-2024 cũng được khởi tranh vào cuối tháng 11.