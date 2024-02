Cầu thủ Đà Nẵng nghi nuốt lưỡi, phải nhập viện cấp cứu

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Hà Minh Tuấn bị co giật, xảy ra hiện tượng nuốt lưỡi sau pha va chạm với một cầu thủ Đồng Nai và buộc phải nhập viện để cấp cứu.

Tiền đạo Hà Minh Tuấn nghi nuốt lưỡi, phải nhập viện cấp cứu. ẢNH: TỊNH ĐẾ

Sự cố của Minh Tuấn gặp phải xảy ra trong trận đấu giữa Đà Nẵng gặp Đồng Nai thuộc vòng 9 Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024, diễn ra trên sân Hòa Xuân vào chiều 18-2. Từ quả treo bóng vào vòng cấm của đồng đội ở phút 49, Minh Tuấn cùng đội trưởng Bùi Ngọc Thịnh (Đồng Nai) bật cao tranh chấp bóng. Cú va chạm mạnh cùng việc ngã xuống đất bị động khiến cầu thủ của Đà Nẵng bị co giật, xảy ra hiện tượng nuốt lưỡi.

Trọng tài Trương Quang Thông cùng các cầu thủ liên tục ra ký hiệu để đội ngũ y tế của Đà Nẵng lẫn Ban tổ chức địa phương vào sơ cứu cho Minh Tuấn. Sau gần 10 phút, tình hình chấn thương mà cựu tiền đạo U23 Việt Nam gặp phải không có dấu hiệu cải thiện. Vì thế, đội ngũ y tế bắt buộc đưa Minh Tuấn lên xe cấp cứu để nhập bệnh viện ở gần đó.

Theo thông tin từ ban huấn luyện của Đà Nẵng, hiện Minh Tuấn đã tỉnh lại, và đang được đội ngũ bác sĩ khâu lại vết thương.

Minh Tuấn được HLV Trương Việt Hoàng cho thi đấu đội hình xuất phát trong cuộc tiếp đón Đồng Nai. Anh chơi vị trí cao nhất và thi đấu đầy năng nổ. Nhờ sự cơ động của Minh Tuấn đã giúp đồng đội Phan Văn Long ghi bàn thắng mở điểm ở phút 35. Sau đó, Đà Nẵng với đội hình được đánh giá nhỉnh hơn tiếp tục kiểm soát thế trận. Dẫu vậy, đội bóng sông Hàn đã không thể thêm một lần tận dụng thành công, và đưa trận đấu khép lại với chiến thắng sát nút 1-0.

Minh Tuấn được đưa lên xe cấp cứu để đi bệnh viện. ẢNH: TỊNH ĐẾ

Đà Nẵng xây chắc ngôi đầu bảng với 20 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là PVF với khoảng cách 6 điểm, và 7 điểm so với Huế. Đội bóng Cố đô đã tụt xuống vị trí thứ 3 khi bất ngờ đón nhận thất bại 1-2 trên sân nhà Tự Do trước Long An. Điều đáng nói trong bàn thắng thứ 2 mà Dương Anh Tú lập công cho đội khách, bóng có vẻ như đã đi hết đường biên ngang. Sau bàn thua, các cầu thủ Huế đã phản ứng với trợ lý trọng tài Nguyễn Hoàng Đô, nhưng không thay đổi được quyết định.

Còn ở trận “chung kết ngược” trên sân Việt Trì, các cầu thủ Đồng Tháp đã giành chiến thắng trước đội chủ nhà Phú Thọ với tỷ số 2-1. Các học trò của HLV Bùi Văn Đông dù phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Trịnh Quang Trường ở phút 71, nhưng vẫn bảo toàn được chiến thắng tối thiểu. Chiến thắng đưa Đồng Tháp vươn lên đứng thứ 9 với 10 điểm, điều quan trọng hơn họ đã nới rộng khoảng cách lên thành 9 điểm so với đội cuối bảng Phú Thọ.

Chỉ giành 1 điểm sau 8 trận đã đấu, kém đội xếp trên Hòa Bình đến 8 điểm, đoàn quân của HLV Vũ Như Thành đang gặp nhiều thất thế trong cuộc đua trụ hạng ở Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024.

HỮU THÀNH