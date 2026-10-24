Carrick không loại trừ khả năng thay thế Bruno Fernandes

Bruno Fernandes dường như đã kiệt sức sau khi cùng tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup, nên anh không thể hiện được nhiều ở mùa này tại Man United. Ảnh: THX

Man United sẽ tiếp đón Bournemouth trên sân nhà Old Trafford ở vòng 8 Premier League vào Chủ nhật (25/10). Trước trận đấu này, có một tình huống phát sinh khi đội trưởng Bruno Fernandes chỉ trích các quyết định chiến thuật của Carrick sau trận thua nặng nề 1-4 trước Como ở Champions League.

Sau trận đấu, trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Bruno Fernandes tiết lộ Carrick và ban huấn luyện đã quyết định không sử dụng chiến thuật pressing một kèm một đối với các cầu thủ Como dẫn đến thất bại nặng nề của Man United.

Tuyên bố này đã làm dấy lên những đồn đoán về mối quan hệ giữa đội trưởng và HLV trưởng của Man United, đặc biệt là khi “quỷ đỏ” đang phải đối mặt với sự soi xét kỹ lưỡng sau hàng loạt kết quả đáng thất vọng.

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Bournemouth , Carrick được hỏi liệu ông có cân nhắc việc cho Bruno ngồi dự bị hay thậm chí tước băng đội trưởng của tiền vệ người Bồ Đào Nha hay không. Carrick đã chọn không đưa ra câu trả lời trực tiếp.

"Đối với tôi, điều quan trọng nhất là đội bóng, nó trên hết mọi thứ. Đó là về đội hình và sự gắn kết trong đội. Một lần nữa, tất cả là vì CLB bóng đá này. Tôi sẽ luôn làm những gì tốt nhất cho CLB”, Carrick nói.

Carrick không muốn trả lời thẳng thắn

Khi được hỏi lại về khả năng tước băng đội trưởng của Bruno Fernandes, Carrick đã đưa ra câu trả lời tương tự. "Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ luôn cố gắng hết sức vì CLB”, ông nhấn mạnh.

Carrick cũng ngần ngại tiết lộ liệu ông có nói chuyện riêng với Bruno Fernandes sau trận đấu với Como hay không. "Dù tôi đã nói chuyện với anh ấy hay chưa, tôi nghĩ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để bàn luận quá nhiều về vấn đề này”, HLV của Man United nói.

Bruno Fernandes là cầu thủ thứ hai của Man United trong hai tuần qua chỉ trích các vấn đề nội bộ của CLB. Trước đó, hậu vệ Lisandro Martinez cũng đã chỉ trích giám đốc bóng đá Jason Wilcox và ban lãnh đạo cấp cao của “quỷ đỏ” thành Manchester.

Không có sự chia rẽ nào tại Man United

Loạt tuyên bố này đặt ra câu hỏi về tình trạng phòng thay đồ của Man United. Tình hình thậm chí còn làm dấy lên những đồn đoán về sự rạn nứt giữa các cầu thủ và ban huấn luyện.

Tuy nhiên, Carrick nhấn mạnh tình hình trong đội không đáng lo ngại như vậy. "Không có sự chia rẽ nào cả. Không, đội này không hề chia rẽ”, Carrick khẳng định.

Carrick cho biết thêm, Man United phải lập tức vực dậy và trở lại phong độ tốt nhất. "Chúng tôi chỉ cần quay lại làm những gì mình giỏi nhất, và chúng tôi sẽ làm được. Chúng tôi cần tiến về phía trước theo đúng hướng. Tất nhiên, có những việc chúng tôi cần làm để điều đó xảy ra. Mọi thứ đều khá rõ ràng”, ông nói.

PHẠM QUANG