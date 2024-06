Cảnh báo đến tuyển Anh: Đừng mong Euro 2024 sẽ giống Ngoại hạng Anh

Đòi hỏi ấy nhiều khi không thực tế. Những HLV tuyển quốc gia không có nhiều thời gian trên sân tập để trau dồi các chiến thuật phức tạp hoặc có sẳn đội hình ưa thích của mình cho nhiều giải pháp thi đấu. Đá tại các giải như Euro hay World Cup, các cầu thủ chỉ có một vài trận đấu giao hữu để xây dựng mối quan hệ và khi VCK đến, thì đó đã là thời điểm đa phần mệt mỏi khi trải qua mùa giải tại CLB.

Và đây là các lý do để tuyển Anh phải chuẩn bị tâm lý chờ đón nỗi thất vọng

Các trận đấu chặt chẽ hơn

Mùa giải vừa qua đã tạo ra kỷ lục 3,3 bàn mỗi trận ở Premier League, cao hơn mức 3,1 bàn thắng kỳ vọng (xG). Chúng ta không nên mong đợi những con số như vậy sẽ lặp lại vào mùa hè này. Kể từ năm 1958, chưa có một kỳ World Cup hay Euro nào có nhiều hơn 3 bàn thắng mỗi trận. Qatar 2022 tạo ra hiệu suất đáng nể là 2,7 bàn, từ 2,7 xG.

World Cup có 22,8 cú sút mỗi trận, so với 27,6 ở Premier League mùa trước. Đó đã là sự cải thiện rõ rệt so với một số giải đấu khắc nghiệt hơn, chẳng hạn như 2,12 bàn mỗi trận tại Euro 2016 hay 2,21 bàn mỗi trận tại Italia ’90.

Tất nhiên là cũng có ngoại lệ: hai trận chung kết World Cup gần nhất đã chứng kiến ​​​​10 bàn thắng trong thời gian thi đấu bình thường. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy những người chiến thắng trong giải đấu thường là đội chơi bóng chặt chẽ.

Bóng dài được dùng nhiều

Rủi ro là điều mà các CLB thường tính toán khi tham gia các giải đấu lớn do tính chất “loại trực tiếp” của nó. Một nước đi sai lầm có thể khiến một đội phải bay về nhà nên việc họ chơi bóng dài để tránh bị phản công cũng là điều dễ hiểu.

Qatar 2022 có số đường bóng dài được thực hiện mỗi trận nhiều hơn một chút so với mùa giải Premier League trước, 106,4 so với 101,3, trong khi khoảng cách phát bóng dài trung bình ở Qatar dài hơn 2,6 mét. Chỉ có 5,4 quả phát bóng lên mỗi trận tại World Cup được thực hiện trong vòng cấm, so với 6,3 ở Premier League. Việc thủ môn chơi chân có lẽ không được khuyến khích tại Euro.

Lối chơi ép sân cường độ cao giống như cách mà Manchester City, Arsenal và Liverpool sử dụng đòi hỏi hai điều để thành công: thể lực và phối hợp tinh tế. Các đội tuyển không có xu hướng ấy. Thay vào đó, họ chuyển sang chiến lược phòng thủ thụ động và thực dụng hơn, tập trung vào việc kiểm soát và cho phép đối thủ chiếm hữu ở những khu vực vô hại.

Số đường chuyền qua lại ở khu vực phòng ngự thường dùng để đo lường việc ép sân. Con số càng thấp thì tốc độ lên bóng càng nhanh. Ở Premier League mùa trước, con số này là 12,8/trận, trong khi ở World Cup là 15,7. Ở Premier League, có 16,7 lượt chuyển bóng mỗi trận trong khi ở Qatar 2022 là 14,4.

Nhiều lỗi hơn… và có khả năng bị phạt nhiều hơn

Như đã thấy ở Champions League, các trọng tài ở các giải đấu của UEFA có cách điều hành khác với ở Anh. Có 23,8 lỗi phạm lỗi mỗi trận ở Qatar, so với 21,3 ở Premier League. Việc trọng tài khó tính hơn góp phần tạo ra cảm giác rằng các trận đấu trong giải đấu ít có tính trôi chảy mà thiên về các lối chơi biệt lập.

Các trọng tài của UEFA cũng có nhận định về việc để bóng chạm tay khác, dẫn đến nhiều quả phạt đền hơn. World Cup 2018 có 29 quả phạt đền được hưởng, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Các quả phạt đền nhiều thứ hai xảy ra 4 năm sau ở Qatar, khi có 19 quả được thực hiện. Euro 2020 có 16 quả phạt đền, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu.

LONG KHANG