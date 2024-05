Căng thẳng cuộc đua trụ hạng Serie A

Empoli (áo xanh nhạt) bất lợi trong cuộc đua trụ hạng

Salernitana là đội đầu tiên cầm vé trở lại Serie B sau vòng đấu thứ 34. Vòng đấu thứ 37, người hâm mộ Serie A chứng kiến thêm một đội bóng nữa rớt hạng là Sassuolo. Trong cuộc chiến 6 điểm với Cagliari trên sân nhà, Sassuolo không có tiền đạo tuyển thủ Italia là Domenico Berardi vì chấn thương đã khiến cho nỗ lực giành chiến thắng của họ giảm đi khá nhiều. Trong khi đó, HLV Claudio Ranieri quá quen với cuộc chiến trụ hạng trong những sự nghiệp cầm quân của mình đã chơi rất tập trung ở trận đấu quan trọng này. Có tới 4 nghìn khán giả nhà theo đội để tới cổ vũ ở sân Sassuolo.

Đó là trận đấu hết sức căng thẳng bởi cả hai bên đều muốn giành chiến thắng. Thế bế tắc được Cagliari giải tỏa ở phút 71 do công của Matteo Prati. Tới phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, Gianluca Lapadula ấn định tỷ số 2-0. Chiến thắng vừa đủ để Cagliari trụ hạng thành công khi Serie A còn 1 trận đấu nữa. Trong khi đó, trận thua này buộc Sassuolo theo chân Salernitana trở lại Serie B mùa tới.

Tân binh của mùa giải này là Frosinone cũng đứng trước cơ hội trụ hạng thành công sau khi thắng Monza 1-0 trên sân khách. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Walid Cheddira thực hiện từ phút thứ 9 của trận đấu. Frosinone cần thêm ít nhất 1 điểm nữa để chắc chắn ở lại Serie A.

Một cặp đấu đua trụ hạng khác giữa Udinese với Empoli đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Udinese vẫn hơn Empoli 1 điểm nên cả hai đều có khả năng phải nhận tấm vé rớt hạng cuối cùng. Trong khi đó, Verona có cơ hội trụ hạng thành công nếu thắng trận đấu muộn vòng 37 với đội chót bảng Salernitana. Lúc đó, Verona sẽ đứng cao hơn Cagliari 1 bậc nên sẽ trụ hạng thành công.

Cuộc đua trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng dự kiến sẽ cực kỳ căng thẳng. Udinese sau khi để Empoli cầm hòa trên sân nhà sẽ phải gặp đối thủ trong cuộc đua trụ hạng nữa là Frosinone. Tuy nhiên, Empoli là đội bất lợi nhất không chỉ về mặt điểm số (33 điểm so với 34 của Udinese, 35 của Frosinone) mà họ còn phải gặp AS Roma ở trận đấu cuối cùng. Một kịch bản khó xảy ra mới cứu được Empoli, đó là Udinese không thể thắng được chủ nhà Frosinone và bất ngờ Empoli thắng AS Roma thì Udinese sẽ là đội cuối cùng rớt hạng. Bằng không, Empoli dường như nắm tấm vé cuối cùng xuống Serie B mùa giải kế tiếp.

HOÀNG HƯNG