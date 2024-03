Các tuyển thủ Việt Nam trân trọng, gửi lời cảm ơn đến HLV Troussier

Khoảnh khắc các tuyển thủ Việt Nam tri ân HLV Troussier và ban huấn luyện nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2023.

Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng và trung vệ Bùi Hoàng Việt cùng đăng dòng trạng thái ghi bằng tiếng Anh với nội dung: “Thank you and goodbye coach, wish you all the best” (tạm dịch: Cảm ơn và tạm biệt HLV, chúc ông luôn mọi điều may mắn).

Với riêng trung vệ Quế Ngọc Hải, dù thời gian làm việc cùng HLV Troussier rất ngắn vì dính chấn thương, song nam tuyển thủ vẫn dành cho chiến lược gia người Pháp những lời tri ân. “Cảm ơn thầy về khoảng thời gian đã đồng hành cùng nhau vừa qua. Chúc thầy sức khoẻ và mọi điều tốt đẹp nhất”, cầu thủ quê Nghệ An viết.

“Luôn biết ơn và xin cảm ơn thầy vì tất cả! Dù ở đâu cũng chúc thầy thật nhiều sức khoẻ và những gì tốt đẹp nhất”, tuyển thủ U23 Việt Nam Lê Quốc Nhật Nam trải lòng. Tiền vệ thuộc biên chế Viettel FC là người đã đồng hành với HLV Troussier từ khi nhà cầm quân người Pháp tiếp quản U19 Việt Nam từ năm 2019. Vì thế, tình cảm giữa hai thầy trò đong đầy kỉ niệm. Đồng đội của Nhật Nam trong màu áo của U23 Việt Nam là Võ Hoàng Minh Khoa viết: “Cảm ơn thầy rất nhiều. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với thầy”.

Quế Ngọc Hải gửi lời cảm ơn đến HLV Troussier.

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải, hậu vệ Hồ Tấn Tài... cùng nhiều tuyển thủ khác cũng có hành động “tôn sư trọng đạo”.

HLV Troussier bắt đầu được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giao tiếp quản U19 Việt Nam tham dự vòng loại Giải U20 châu Á 2020 vào cuối năm 2019. Đến tháng 3-2023, chiến lược gia người Pháp được chọn để thay thế người tiền nhiệm Park Hang-seo làm việc ở đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam.

Tối muộn 26-3, sau thất bại 0-3 trước Indonesia ngay trên sân Mỹ Đình, VFF và HLV Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đến tháng 6-2026. Nguyên nhân dẫn đến sự chia tay bởi chuỗi trận thua liên tiếp của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup 2023 đến nguy cơ rất cao sớm dừng bước ở vòng loại World Cup 2026.

VFF hiện gấp rút tìm kiếm HLV tạm quyền để trước mắt dẫn dắt U23 Việt Nam tranh tài ở vòng chung kết Giải U23 châu Á 2023 trước khi công bố chính thức cái tên cùng đội tuyển Việt Nam tham dự hai trận còn lại gặp Philippines và Iraq trong tháng 6 tới thuộc vòng loại World Cup 2026.

HỮU THÀNH