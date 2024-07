Các kình ngư TPHCM vượt lên dẫn đầu giải vô địch trẻ quốc gia với 38 HCV

Các VĐV thi đấu để giành những kết quả tốt nhất tại giải bơi vô địch trẻ quốc gia 2024. Ảnh: VASA

> Mỹ Tiên, Quang Thuấn, Thúy Hiền tiếp tục giành HCV giải bơi vô địch trẻ quốc gia 2024

Giải bơi vô địch trẻ quốc gia 2024 vẫn đang tranh tài tại Đà Nẵng. Trong ngày 9-7, các VĐV đã thi đấu những nội dung áp chót của giải để giành thêm thành tích cho mình.

Tính đến lúc này, đội bơi trẻ TPHCM đã có 38 HCV 25 HCB, 28 HCĐ để tạm dẫn đầu trên bảng tổng sắp. Ở ngày tranh tài, các VĐV của TPHCM giành được nhiều HCV khích lệ. Một số kết quả có thể kể tới như HCV của Hà Quốc Nguyên tại cự ly 50m ngửa nam nhóm tuổi U11 (32”91) và HCV tại 200m tự do (2’15”98); HCV của Phùng Nguyễn Bích Duyên tại cự ly 50 ngửa nữ nhóm tuổi U11 (35”04); HCV của Trịnh Trường Vinh tại nội dung 50 ngửa nam nhóm tuổi U18 (27”39); HCV của Bành Tiến Hùng tại nội dung 200m tự do nam nhóm tuổi 12-13 (2’04”79); HCV tiếp sức 4x200m tự do nam nhóm tuổi U18 và HCV tiếp sức 4x100m tự do nữ.

Hiện tại, bám đuổi quyết liệt với các kình ngư trẻ của đội bơi TPHCM trên bảng xếp hạng thành tích tổng là VĐV của Trung tâm TDTT Quốc phòng 4. Đội bơi trẻ của Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 đã có 31 HCV, 14 HCB, 11 HCĐ tạm xếp vị trí thứ nhì. Tại ngày thi đấu, gương mặt trẻ Dương Văn Hoàng Quy của đơn vị này tiếp tục giành HCV khi về nhất nội dung 200m tự do nhóm tuổi 14-15 với thành tích 2’00”26 cùng HCV 200m bướm (2’05”06). Nguyễn Quang Thuấn cũng có cho mình HCV nội dung 200m bướm của nhóm tuổi U18 (2’03”85) trong khi Nguyễn Thúy Hiền vô địch nội dung 800m tự do nhóm tuổi 14-15 với kết quả 9’14”93.

Tại ngày thi đấu, Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) đã về nhất cự ly 200m bướm nữ ở nhóm tuổi 18 và trên 18 với kết quả 2’12”98 để giành thêm HCV cho mình.

Năm nay, giải ghi nhận một số đơn vị như Phú Thọ, Đồng Tháp giành được những tấm HCV quan trọng cho mình.

Xếp sau các đơn vị TPHCM và Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 là đội chủ nhà Đà Nẵng với 8 HCV, 8 HCB, 5 HCĐ. Vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt thuộc về Long An và Hà Nội. Giải còn ngày thi đấu cuối 10-7 trước khi bế mạc.

MINH CHIẾN