Bơi TPHCM toả sáng tại giải Vô địch quốc gia

Các kình ngư TPHCM phá kỷ lục quốc gia ở nhiều nội dung tiếp sức. Ảnh: VASA

Đường đua 50m, 100m ngửa cho thấy sự thống trị của các kình ngư TPHCM khi giành HCV cả nội dung nam lẫn nữ. Kình ngư kỳ cựu Trần Duy Khôi giành cú đúp HCV ở 2 cự ly 50m và 100m ếch với thông số lần lượt là 26 giây 15 và 56 giây 68. Trong khi đó, nữ tuyển thủ Nguyễn Diệp Phương Trâm cũng không kém cạnh với 2 HCV có thành tích 1 phút 03 giây 95 (100m ếch nữ) và 29 giây 61 (50m ếch nữ). Ngoài ra, cô còn giành thêm HCV 50m bướm.

Lương Jeremie thể hiện phong độ tốt ở các nội dung bơi tự do cự ly ngắn. Tại chung kết 100m tự do nam, Lương Jeremie đã thi đấu cạnh tranh quyết liệt với đàn anh Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) để chiến thắng ở những mét cuối với thông số 50 giây 43. Anh một lần nữa đánh bại đàn anh để giành tấm HCV 50m tự do nam với thời gian 23 giây 27.

Đáng chú ý, các kình ngư TPHCM còn cho thấy sự vượt trội khi liên tục phá kỷ lục quốc gia ở các nội dung tiếp sức. Bùi Gia Hoàng, Nguyễn Khả Nhi, Lương Jeremie và Nguyễn Diệp Phương Trâm giành HCV và phá kỷ lục quốc gia nội dung tiếp sức 4x100m tự do nam nữ với thành tích 3 phút 36 giây 39 (kỷ lục cũ 3 phút 39 giây 04 của đoàn Quân đội lập hồi tháng 12-2022). Ngoài ra, Trần Duy Khôi, Vũ Thị Phương Anh, Nguyễn Diệp Phương Trâm, Lương Jeremie đạt thông số 4 phút 02 giây 11 giành HCV nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ. Thông số này được công nhận là kỷ lục quốc gia mới (kỷ lục cũ: 4 phút 02 giây 13 được lập năm 2022).

Nguyễn Ngọc Thùy Tiên, Vũ Thị Phương Anh, Nguyễn Diệp Phương Trâm, Nguyễn Khả Nhi phá kỷ lục quốc gia nội dung 4x100m hỗn hợp đồng đội nữ với thành tích 4 phút 17 giây 63 (kỷ lục cũ 4 phút 20 giây 32. Tiếp đó, đội tuyển TPHCM tiếp tục giành HCV và phá kỷ lục quốc gia nội dung tiếp sức 4x100m tự do đồng đội nữ.

NGUYỄN ANH