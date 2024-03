Bốc thăm vòng tứ kết Europa League: Liverpool hẹn gặp Leverkusen ở chung kết

Kết quả bốc thăm mỹ mãn nhất có lẽ thuộc về AC Milan khi họ gặp gà nhà AS Roma, một đối thủ mà họ thường lấn át và thậm chí thắng trong cả 2 lượt mùa này ở Serie A, với Olivier Giroud ghi bàn trong 2 lượt. Dù Roma đã thay đổi và mạnh mẽ hơn nhiều kể từ khi huyền thoại Daniele De Rossi thay thế ông thầy Jose Mourinho nhưng Rossoneri có đủ sự tự tin để vào bán kết khi họ chỉ thua đúng 1 trong 13 lần gặp Roma ở Serie A.

Nếu vượt qua Roma, AC Milan sẽ gặp Bayer Leverkusen hoặc West Ham ở bán kết. Tất nhiên, đó sẽ là một thách thức lớn với gã khổng lồ Italia.

Bayer Leverkusen gặp West Ham là cặp đấu khó đoán. HLV Leverkusen, Xabi Alonso thời còn thi đấu cho Liverpool đã giúp đội đánh bại West Ham để giành Cúp FA 2006. Gặp lại đối thủ quen thuộc như West Ham, nhưng Xabi Alonso vẫn rất cảnh giác: "Mọi đối thủ ở vòng này đều khó khăn. Chúng tôi biết West Ham đã thành công ở Europa Conference League mùa trước. Họ có những cầu thủ hàng đầu và chúng tôi rất hào hứng cho trận tứ kết gặp một đội mạnh".

Ở một nhánh khác, Benfica đụng độ Marseille để tranh quyền vào gặp Liverpool (hoặc Atalanta) ở bán kết. Trận chiến ở tứ kết này đang nghiêng về phía Benfica khi CLB Bồ Đào Nha đã thắng trong cả 2 lần gặp Marseille trong quá khứ. Benfica vượt qua Marseille ở cúp C1 1989-1990 nhờ luật bàn thắng sân khách sau khi hòa 2-2 chung cuộc. Benfica cũng vượt qua CLB Pháp ở vòng 16 đội Europa League 2009/2010 với tổng tỷ số 3-2 sau khi thắng 2-1 trên đất Pháp.

Cuối cùng, ứng viên sáng giá Liverpool đang vạch ra con đường vào chung kết. Liverpool từng gặp Atalanta ở vòng bảng Champions League 2020-2021 khi thắng 5-0 ở Bergamo với Jota ghi hattrick và Salah cũng góp công. Nhưng CLB Italia đã phản ứng lại bằng chiến thắng 2-0 ở Anfield. HLV Jurgen Klopp nhận định: "Đó là đối thủ khó khăn. HLV siêu đẳng. Cấu trúc khá giống trước đây và điều đó có nghĩa là đối đầu họ rất khó chịu".

"Đây là một trận tứ kết, vì vậy bạn không mong đợi bất kỳ đối thủ dễ dàng nào. Rất thú vị và tôi thực sự mong chờ nó. Hãy xem chúng tôi có thể làm gì. Tôi rất tôn trọng những gì Atalanta đã làm trong vài năm qua. Một đội rất kiên định”.

Kết quả bốc thăm vòng tứ kết

AC Milan (Italia) vs Roma (Italia)

Liverpool (Anh) vs Atalanta (Italia)

Bayer Leverkusen (Đức) vs West Ham (Anh)

Benfica (BĐN) vs Marseille (Pháp)

Kết quả bốc thăm vòng bán kết

Benfica / Marseille vs Liverpool / Atalanta

AC Milan / Roma vs Bayer Leverkusen / West Ham

HOÀNG HÀ