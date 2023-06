Bình Dương tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn Bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2023.

Sáng 11-6, tại Hồ bơi Trung tâm Thể thao The Sun - The Sun Sports Center (KCN VSIP II, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương phối hợp với UBND thành phố Tân Uyên tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn Bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2023.

Chương trình nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, vận động toàn dân tích cực tập luyện môn Bơi để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, góp phần nâng cao kết quả học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, kết hợp thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước.

Đây là sự kiện được tỉnh tổ chức thường xuyên, định kỳ hàng năm, là dịp để các cấp, các ngành tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh về nguy cơ tai nạn đuối nước; trang bị kỹ năng cần thiết giúp các em phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ đuối nước; động viên khuyến khích giới trẻ tham gia tập luyện môn bơi, góp phần nâng cao thể lực, cải thiện sức khỏe...

Tại buổi lễ, Ông Cao Văn Chóng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, chương trình tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước được đồng loạt triển khai trên toàn tỉnh với nhiều hoạt động như: Tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí, hướng dẫn học sinh biết bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước; tổ chức nhiều lớp hướng dẫn, huấn luyện cứu đuối; tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định chuyên môn bảo đảm vệ sinh, an toàn đối với các cơ sở, doanh nghiệp tổ chức bơi, lặn, khu vui chơi giải trí dưới nước,…

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động toàn dân tập luyện môn Bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2023 như: Bơi hưởng ứng (cự ly 25m); thi cứu đuối; thi Bơi cự ly 50m và tiếp sức 25m nam –nữ.

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương phát động toàn dân tập luyện môn bơi, tổ chức dạy bơi cho trẻ em và cộng đồng; tổ chức các giải bơi lội và các hội thi cứu đuối học sinh trên địa bàn; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bể bơi, hồ bơi an toàn tại các xã, thị trấn, các trường học. Thực hiện rà soát các khu vực thường xuyên xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp phòng ngừa kịp thời, đảm bảo an toàn cho học sinh và trẻ em trong dịp hè và mùa mưa bão. Thường xuyên quan tâm, tuyên truyền về lợi ích của việc tập luyện môn bơi nhằm nâng cao các kỹ năng an toàn trong môi trường nước; Vận động nhân dân, học sinh tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng.