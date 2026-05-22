Bernardo Silva - 9 năm hành trình phi thường của một huyền thoại Manchester City với 451 trận, ghi 69 bàn thắng, thực hiện 69 kiến tạo
Trong 9 năm khoác áo Manchester City (2017–2026), Bernardo Silva đã trở thành huyền thoại của câu lạc bộ với bảng thành tích chói sáng và độ bền bỉ đáng kinh ngạc. Bernardo Silva đã ra sân 451 trận, ghi 69 bàn thắng, thực hiện 69 kiến tạo và giành 19 danh hiệu lớn nhỏ trong 9 năm (2017–2026) cống hiến cho Manchester City.
Bộ sưu tập 19 danh hiệu đồ sộ gồm: 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh (Premier League), 1 cúp Champions League (mùa giải ăn ba lịch sử 2022/23), 2 Cúp FA, 5 Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup), 3 Siêu cúp Anh (Community Shield), 1 FIFA Club World Cup, 1 Siêu cúp châu Âu