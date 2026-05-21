15 bàn, 19 đường kiến tạo, Michael Olise đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2025-2026

Michael Olise vừa trải qua mùa giải bùng nổ để nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2025-2026, góp công lớn giúp Bayern Munich vô địch dễ dàng. Ngôi sao chạy cánh này ghi tới 15 bàn thắng từ bóng sống và dẫn đầu giải đấu với 19 đường kiến tạo sau 2.317 phút thi đấu.

Thành tích ấn tượng này giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên tại Đức kể từ mùa 2019-2020 đạt cột mốc "double-double". Olise sở hữu số điểm trung bình 8.09 và lập kỷ lục ghi bàn hoặc kiến tạo vào lưới mọi đối thủ đối đầu tại giải quốc nội.

MINH BẢO (tổng hợp)

