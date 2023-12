Bế mạc Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2023

Ban tổ chức trao thưởng cho các nội dung tại giải đấu năm nay. Ảnh: HỘI NHÀ BÁO VN

Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) đã chứng kiến những trận chung kết trong các nội dung ở ngày thi đấu cuối 15-12 của Giải bóng bàn Cúp Hội nhà báo Việt Nam năm 2023.

Phát biểu tại lễ bế mạc giải đấu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức giải, nhà báo Nguyễn Đức Lợi khẳng định các cơ quan báo chí đã luôn quan tâm động viên chỉ đạo phong trào bóng bàn sôi nổi từ cơ sở từ đó giải đấu tiếp tục là sân chơi thể thao có chất lượng, có uy tín, tương xứng với sự tiến bộ sau 15 lần tổ chức giải, trong điều kiện vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa hưởng ứng tích cực các phong trào hoạt động Hội, các cấp Hội Nhà báo... Năm nay, giải đấu đã chứng kiến các trận tranh tài hấp dẫn ở các nội dung dành cho nam, nữ và ban tổ chức tìm được những nhà vô địch xứng đáng.

Kết quả giải chung cuộc của giải năm 2023, vô địch đồng đội nữ là Liên chi hội Đài Truyền hình Việt Nam; vô địch đồng đội nam là Báo Công an Nhân dân; vô địch nội dung đơn nam lãnh đạo là VĐV Đặng Việt Hưng (Cục Truyền thông Công an Nhân dân); vô địch đôi nam lãnh đạo là Đặng Việt Hưng/Lê Thanh Thông (Cục Truyền thông Công an Nhân dân); vô địch đơn nữ lãnh đạo là VĐV Nguyễn Thị Mai Hương (Hội Nhà báo thành phố Hà Nội); vô địch đôi nữ lãnh đạo là VĐV Mai Hương/Lan Hương (Hội nhà báo thành phố Hà Nội); vô địch đơn nam trên 45 là VĐV Tạ Trường Sơn (Liên Chi hội Đài Truyền hình Việt Nam); vô địch đơn nam dưới 45 là Trần Quang Hòa (Báo Công an Nhân dân); vô địch đơn nữ trên 45 là Nguyễn Thị Kim Thủy (Liên chi hội Đài Truyền hình Việt Nam); vô địch đơn nữ dưới 45 là Lê Thị Hương Giang (Liên Chi hội Đài Truyền hình Việt Nam); vô địch đôi nam là Nguyễn Trung Dũng/Trần Quang Hòa (Báo Công an Nhân dân); vô địch đôi nữ là Lê Thị Hương Giang/Nguyễn Thị Bích Chi (Liên Chi hội Đài Truyền hình Việt Nam); vô địch đôi nam-nữ trên 45 là Đặng Ngọc Hải/Nguyễn Thị Lan Hương (Hội Nhà Báo thành phố Hà Nội); vô địch đôi nam-nữ dưới 45 là Trần Minh Cát Vũ/Trung Thái Bình (Đài Truyền hình TPHCM).

VĐV đã tranh tài tại giải năm nay. Ảnh: QUANG PHÚC

Giải năm nay thu hút 190 tay vợt tới từ 40 đơn vị báo chí trong cả nước góp mặt tranh tài. Tổng thưởng của giải là 119 triệu đồng.

MINH CHIẾN