Bayern Munich cải thiện khâu phòng ngự

HLV Vincent Kompany cần cải thiện khâu phòng ngự

Bayern Munich dưới trướng tân HLV Vincent Kompany đã trải qua 9 trận đấu với 6 thắng, 2 hòa và 1 thua. Hùm xám chơi tấn công mạnh mẽ với những trận thắng cách biệt như 9-2 trước Dinamo Zagreb hay 7-1 trước Holstein Kiel. Ngược lại, các học trò của ông Kompany lập vào bế tắc nếu đối thủ chủ động phòng ngự như Bayer Leverkusen hay Aston Villa. Hàng tấn công của Bayern Munich có tới 33 bàn nhưng không thực sự ấn tượng bởi vì chỉ “bắt nạt” những đội bóng yếu hoặc chịu chơi đôi công. Nếu gặp đối thủ chọn cách phòng ngự phản công thì Hùm xám rơi vào bế tắc. Tiền đạo đang giữ danh hiệu Vua phá lưới Harry Kane trải qua 3 trận liên tiếp không thể ghi bàn.

Trong 3 trận gần đây nhất, Bayern Munich tung ra tổng cộng 57 cú sút, trong đó 13 lần trúng đích; trung bình mỗi cầu thủ chạy 10,9 km/trận; kiểm soát bóng tới 65% tương đương với thời của thầy cũ Pep Guardiola. Vậy mà Bayern Munich lộ rõ sự bế tắc trong cả 3 trận đó: 1-1 với Bayer Leverkusen, 0-1 với Aston Villa và 3-3 với Frankfurt. Mọi người chỉ ra được Hùm xám có thừa sự nhiệt tình, có thừa quyết tâm nhưng chiến thuật chưa phù hợp. Đội hình quá ham tấn công, dâng cao đã dính đòn phản công liên tục của đối phương.

Ông Kompany khá bảo thủ với cách dùng người nên ít xoay tua lực lượng khiến đối thủ dễ bắt bài. Chẳng hạn như họ quá rõ Aleksandar Pavlovic có sự hăng hái lao lên tấn công nên khi phản công họ lập tức đánh vào khoảng trống sau lưng tiền vệ trẻ tuổi này.

Nếu như so sánh với người tiền nhiệm là Julian Nagelsmann càng thấy ông Kompany còn nhiều thứ để cải thiện. HLV đương nhiệm đội tuyển Đức, Nagelsmann có 8 chiến thắng và 1 hòa sau 9 trận đầu tiên; hiệu số bàn thắng bại rất khủng 43-5, tức là hàng thủ tốt gấp đôi và hàng công vượt trội so với thời Kompany. Tính hiệu quả của ông Nagelsmann là rất cao dù kiểm soát bóng ít hơn HLV hiện tại (61%), chuyền bóng chính xác cũng thấp hơn (88% so với 91%)… Nhiều người cho rằng ông Kompany cần phải cải thiện khâu phòng ngự, tăng tính hiệu quả trong việc kiểm soát bóng, cần xoay tua lực lượng nhiều hơn mà họ muốn nhắc nhở việc để tân binh Joao Palhinha ngồi trên băng ghế dự bị quá lâu. Họ muốn nhìn thấy sự thay đổi tích cực ở trận đấu với Stuttgart trên sân nhà ngay sau đợt thi đấu quốc tế tháng 10.

HOÀNG HƯNG