Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng bảng với báo Người Lao Động tại giải bóng đá Hội nhà báo TPHCM 2024

Ngày 9-8 tại Hội nhà báo TPHCM, Ban tổ chức Giải bóng đá Hội nhà báo TPHCM – Cúp Thái Sơn Nam 2024 đã tiến hành bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu. Đội báo Sài Gòn Giải Phóng vào bảng C cùng với các đội báo Người Lao Động và Liên quân Pháp luật TPHCM/Zing News.

Tham dự giải năm nay có 13 đội được chia vào 4 bảng thi đấu

Giải bóng đá Hội nhà báo TPHCM là hoạt động của Hội nhà báo TPHCM nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6). Năm nay, giải tổ chức muộn hơn so với thường niên do Euro 2024 và Copa America 2024 diễn ra hồi tháng 6 và tháng 7 vừa qua. Cụ thể, do lo ngại các thành viên của đội bóng không đủ sức khỏe để thi đấu vì phải tập trung làm việc khi 2 giải đấu trên diễn ra vào ban đêm và rạng sáng nên Ban tổ chức đã lùi lại thời gian giữa tháng 8 mới tổ chức giải.

Công ty CP Tập đoàn Thái Sơn Nam tiếp tục đồng hành cùng Giải bóng đá Hội nhà báo TPHCM 2024

Giải năm nay sẽ khai mạc vào ngày 16-8 tới với sự tham dự của 13 đội bóng, được chia vào 4 bảng, ba bảng 3 đội và một bảng 4 đội. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, không có trận hòa, nếu hòa sẽ đá luân lưu. Đội thắng trong trận được tính 3 điểm, thắng luân lưu tính 2 điểm, thua luân lưu tính 1 điểm, còn thua trận không có điểm. Hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Phần thưởng cho đội vô địch là 10 triệu đồng, phần thưởng cho đội hạng nhì và hạng ba lần lượt là 5 triệu và 3 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng tiến hành trao giải phong cách (2 triệu đồng) và giải Cầu thủ xuất sắc, thủ môn xuất sắc với tiền thưởng 1 triệu đồng/giải. Tất cả các trận đấu sẽ diễn ra trên sân Tao Đàn (Quận 1), TPHCM.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng đại diện các đội bóng tham dự giải

Giải đấu năm nay tiếp tục nhận được sự tài trợ chính từ Công ty CP Tập đoàn Thái Sơn Nam, người bạn đồng hành với các hoạt động thể thao của giới phóng viên báo chí TPHCM trong nhiều năm qua. Năm nay do số lượng đội nữ đăng ký tham dự không nhiều nên Ban tổ chức chỉ tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu cho các đội nam.

Kết quả bốc thăm chia bảng

QUỐC CƯỜNG