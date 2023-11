ATP Finals 2023: Djokovic tái ngộ Tsitsipas

Ở ATP Finals 2022, cũng diễn ra tại Cụm sân trong nhà Pala Alpitour (Turin - Italy), Djokovic và Tsitsipas cùng nằm cùng bảng đấu - bảng Đỏ, từ vòng đấu đầu tiên. Khi đó, Djokovic đánh bại tay vợt quê ở Athens với điểm số thuyết phục sau 2 ván đấu là 6-4, 7-6 (7-4). Không chỉ đánh bại Tsitsipas, Djokovic thắng cả 2 đối thủ người Nga còn lại của bảng đấu là Daniil Medvedev và Andrey Rublev, để giành suất vào bán kết với 3 trận toàn thắng. Sau đó, anh thắng tiếp ở cả bán kết và chung kết, đăng quang ngôi vô địch lần thứ 6 (cân bằng với kỷ lục của Roger Federer), còn Tsitsipas bị loại với 1 trận thắng - 2 trận thua.

Khi Djokovic và Tsitsipas lại đối mặt nhau ở vòng bảng của ATP Finals năm nay, lịch sử liệu có thể tái diễn? Rất có khả năng là như vậy. Nên nhớ, dù Tsitsipas từng đánh bại Djokovic 2 lần, nhưng đó đều là các kết quả trong năm 2018 và 2019. Còn lại, từ 2020 đến tận hôm nay, Djokovic liên tục giành chiến thắng và hiện tay vợt số 1 thế giới người Serbia đang có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trước Tsitsipas, trong đó có trận thắng đáng chú ý chỉ sau vỏn vẹn 3 ván đấu ở chung kết Australian Open 2023.

Djokovic đang có phong độ cao ngút trời, với 18 trận thắng liên tiếp. Anh vừa đăng quang ở Paris Masters, và là chủ sở hữu 40 danh hiệu Masters 1.000.

Ngược lại, Tsitsipas đang chơi không tốt từ sau ngôi vô địch mặt sân cứng tại Los Cabos. Tay vợt gốc Nga đã để thua đến 9 trận đấu suốt 3 tháng qua, chỉ giành được 11 trận thắng. So với Djokovic, Tsitsipas giống như “đom đóm so với trăng rằm”. Một kết quả thất bại khác nữa ở vòng đấu bảng ATP Finals của Tsitsipas, sẽ lại là minh chứng khác về việc Next Gen thời này thua kém Big Three quá xa.

Nhưng Djokovic không chỉ quan tâm đến Tsitsipas. Anh còn đặt mục tiêu đánh bại đối thủ từ Italy, Sinner - đối thủ được cho là “nguy hiểm nhất” dành cho Djokovic ở bảng Xanh lá cây của ATP Finals năm nay. Và tất nhiên, Djokovic cũng phải bận tâm đến đối thủ đầu tiên, Rune đến từ Đan Mạch. Sao cũng được, ATP Finals 2023 sẽ bắt đầu khởi tranh từ tối nay 12-11, là một cơ hội mới để Djokovic gia cố những kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” của anh. Sau danh hiệu thứ 7 ở Paris Masters, và cũng là ngôi vô địch Masters 1.000 thứ 10, sẽ là lần lên ngôi thứ 7 ở ATP Finals chăng? …

Và tất cả hẳn sẽ là để khởi động cho ngôi vô địch Grand Slam thứ 25. Vượt qua thành tích của “loài người” trên trái đất, tại Australian Open vào tháng Giêng, đầu năm 2023, Djokovic vẫn chưa dừng lại, anh không muốn dừng lại!