Aston Villa gặp Lille ở tứ kết Europa Conference League

Lille đứng thứ 4 tại Ligue 1 và là ‘khách quen’ của các cúp châu Âu. Vị thế của Lille đã tăng lên đáng kể sau khi giành chức vô địch Pháp vào năm 2021, nên giới chuyên môn tin rằng họ sẽ là đối thủ xứng tầm với Aston Villa.

Nếu Aston Villa tiến vào trận chung kết, họ có thể gặp Fiorentina, đội có mối thù với các CLB Anh sau khi bị West Ham đánh bại (2-1) ở trận chung kết mùa trước.

Nếu vượt qua Lille, đối thủ ở bán kết của Aston Villa sẽ là Olympiacos hoặc Fenerbahce - một đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ có rất nhiều tài năng từng chơi ở Premier League.

Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Fred, Josh King và Ryan Kent đều là những cái tên đáng chú ý trong danh sách của CLB có trụ sở tại Istanbul. Tiền đạo Dzeko đã giành 2 chức vô địch Premier League cùng Man City trong khi Fred trải qua 5 mùa giải ở hàng tiền vệ của Man United.

Ở các trận tứ kết còn lại, Brugge của Bỉ sẽ gặp PAOK trong khi Viktoria Plzen sẽ gặp Fiorentina. Đội bóng Italia tưởng chừng không vượt qua được vòng 16 đội: Họ đánh bại Maccabi Haifa 4-3 trên sân khách trong chiến thắng lội ngược dòng trước khi hòa 1-1 trên sân nhà.

Vòng tứ kết Europa Conference League sẽ diễn ra theo hai lượt vào ngày 11-4 và 18-4. Trong khi đó, các trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 2 và 9/5.

Trận chung kết Europa Conference League sẽ diễn ra tại AEK Athens Arena vào ngày 29-5.

Bất cứ ai chiến thắng trong cuộc thi sẽ được trao quyền tham dự vòng bảng Europa League mùa tới, mặc dù Villa sẽ hy vọng giành quyền tham dự Champions League qua con đường Premier League.

Lịch thi đấu vòng tứ kết (11-4 và 18-4)

Viktoria Plzen (CH Séc) vs Fiorentina (Italia)

Olympiacos (Hy Lạp) vs Fenerbahce (TNK)

Aston Villa (Anh) vs LOSC Lille (Pháp)

Club Brugge (Bỉ) vs PAOK (Hy Lạp)

Bán kết (2-5 và 9-5)

Aston Villa / LOSC Lille vs Olympiacos / Fenerbahce

Viktoria Plzen / Fiorentina vs Club Brugge / PAOK

HOÀNG HÀ