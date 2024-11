Arteta ca ngợi “chiến thắng mang tính bước ngoặt” của Arsenal

Đánh bại Sporting Lisbon 5-1 là lần đầu tiên Arsenal ghi 5 bàn thắng trong một trận sân khách tại Champions League kể từ tháng 10-2008,

Sporting trước đó đã bất bại trong 19 trận đấu trên mọi đấu trường trong mùa giải này, nhưng họ đã bị đánh bại dễ dàng tại Estadio Jose Alvalade khi các bàn thắng của Gabriel Martinelli, Kai Havertz, Gabriel Magalhaes, Bukayo Saka và cầu thủ vào thay người Leandro Trossard đã mang về chiến thắng thuyết phục cho đội khách. Đây là lần đầu tiên Arsenal ghi được 5 bàn thắng trong một trận đấu sân khách tại Champions League kể từ tháng 10-2008, và chỉ là chiến thắng thứ 2 của Pháo thủ trong 9 trận đấu trên sân khách gần nhất tại giải đấu này.

HLV Arteta tiếp quản Arsenal vào tháng 12-2019, và đưa Pháo thủ trở lại giải đấu CLB hàng đầu châu Âu sau 6 năm vắng bóng. Sau khi bị loại ở tứ kết mùa giải trước với thất bại chung cuộc sít sao 2-3, Arsenal cũng đã bị Atalanta cầm chân, và thua Inter Milan trên sân khách trong mùa giải này. Khi được hỏi liệu đây có phải là chiến thắng sân khách hay nhất của Arsenal tại châu Âu dưới thời ông quản lý hay không, Arteta trả lời: “Chắc chắn rồi, đặc biệt là trước đối thủ mà chúng tôi đã chơi trên sân nhà của họ. Tôi không nghĩ họ đã thua ở đây trong 18 tháng qua. Họ có phong độ cao, đã chơi tốt hơn tất cả những đội mà họ đã chơi ở đây”.

Mikel Arteta tin chiến thắng 5-1 tại Sporting Lisbon là một “chiến thắng mang tính bước ngoặt”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm: “Để chơi ở cấp độ đó với sự trôi chảy như chúng tôi đã làm ngày hôm nay, tôi rất vui! Chắc chắn đây là một chiến thắng mang tính bước ngoặt, tái hiện lại màn trình diễn mà chúng tôi từng có trước các đội bóng lớn. Chúng tôi đã chơi với Paris Saint-Germain và chúng tôi đã lại chơi xuất sắc. Chúng tôi đã chơi với Bayern Munich và đã chơi xuất sắc… Nhưng chúng tôi đã mắc một số sai lầm và điều đó đã khiến chúng tôi phải trả giá. Đó là đẳng cấp. Chúng tôi phải có khả năng đối phó. Bạn phải làm cho điều đó xảy ra. Điều đó tạo ra niềm tin. Chúng tôi cần sự nhất quán đó”.

Kết quả này giúp Arsenal có được 10 điểm sau 5 trận, tạm lọt vào tốp 8 trước khi các trận đấu tiếp theo của vòng 5 diễn ra vào thứ Tư. Trận đấu tiếp theo của Pháo thủ là tiếp đón AS Monaco vào ngày 11-12 tại Emirates.

Arsenal trở lại phong độ ghi bàn sung mãn, ghi 8 bàn trong 2 trận kể từ kỳ nghỉ quốc tế, và tình cờ trùng với sự trở lại sau chấn thương của Martin Odegaard. Tiền vệ đội trưởng vừa trở lại đội hình của Arsenal sau 2 tháng vắng mặt vì chấn thương mắt cá chân. Trong thời gian đó, hàng công của Pháo thủ đã chững lại thấy rõ - trận thua 0-2 trước Bournemouth và thua 0-1 trước Newcastle khiến họ tụt lại khá xa ở Premier League. Ngoài ra tại Champions League, họ có trận hòa 0-0 trước Atalanta cũng như thua Inter Milan 0-1 vào tháng trước.

Nhưng khi tay nhạc trưởng người Na Uy trở lại, Arsenal không thua và các bàn thắng đã trở lại. Sau chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest vào thứ Bảy, chuyến du ngoạn ở Lisbon đã diễn ra - và Odegaard là trung tâm của mọi thứ khiến khởi đầu mùa giải bất bại của Sporting đã kết thúc. “Anh ấy là một cầu thủ không thể tin được”, cầu thủ chạy cánh của Arsenal, Bukayo Saka nói về Odegaard. “Ngày anh ấy trở lại, tôi đã nở một nụ cười lớn. Bạn có thể thấy sự ăn ý giữa chúng tôi. Tôi hy vọng anh ấy sẽ giữ được phong độ trong phần còn lại của mùa giải”.

Odegaard đã tham gia vào quá trình xây dựng 2 bàn thắng đầu tiên của Arsenal trước Sporting - do Gabriel Martinelli và Kai Havertz ghi - và đã bị phạm lỗi để giành được quả phạt đền do Saka thực hiện ở phút 65… Odegaard đã có một va chạm nguy hiểm nhưng vẫn có thể tiếp tục thi đấu, trước khi được thay ra ở phút 78. Điều mà Arteta không muốn thấy nhất bây giờ là một chấn thương khác với Odegaard, vì Arsenal đang cố gắng giành lại vị trí đầu bảng Liverpool tại Premier League. Liverpool đã hơn 9 điểm so với vị trí thứ 4 của Arsenal sau 12 trận.

