Áo vàng Rikunov khẳng định sức mạnh lần thứ 9 thắng chặng

Thể hiện đẳng cấp cao hơn so với phần còn lại, ngoại binh đang giữ chiếc Áo vàng Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) tiếp tục giành chiến thắng chặng 21 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2024, qua đó lần thứ 9 bước lên bục vinh quang.

Đông tác ăn mừng chiến thắng quen thuộc của Rikunov. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 21 từ Thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đi Thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) dài 112 km diễn ra sáng nay khá êm ả. Bởi đối thủ nguy hiểm nhất của đội Tập đoàn Lộc Trời trong cuộc chiến Áo vàng là TPHCM Vinama tiếp tục “án binh bất động”.

Không biết động thái này, HLV Đỗ Thành Đạt đang cho các học trò của mình dưỡng sức chờ đến chặng nào đó có cơ hội tấn công một lần hay không hay ông đã chấp nhận thế trận nhiều cay đắng này. Dẫu biết rằng, TPHCM tấn công cũng khó thắng được một “Khủng long” Rikunov quá mạnh, nhưng với tính cách của nhà cầm quân Đỗ Thành Đạt, chúng tôi nghĩ đội đua thành phố sẽ không buông xuôi.

Người hâm mộ cổ cũ cho doàn đua. Ảnh: Hoàng Hùng

Do hai "ông lớn" TPHCM và An Giang không đấu nhau, diễn biến đường đua đều chạy theo chiến thuật bảo vệ thành quả của các tay đua An Giang. Họ thả cho một nhóm tay đua có thành tích không thể tranh chấp thoát đi nhằm phá điểm thưởng, giây thưởng ở giải thưởng dọc đường.

Tận dụng cơ hội này, một nhóm 12 tay đua thoát đi thành công. Với lợi thế quân số cùng quyết tâm cao, các tay đua khoác áo lính Quân đội thành công ở điểm rút dọc đường đầu tiên (Sprint 1) với chiến thắng thuộc về Trần Vương Lộc và hạng nhì cũng thuộc về đồng đội của anh là Tống Thanh Tuyền.

Trần Vương Lộc về nhất giải thưởng dọc đường đầu tiên. Ảnh: Hoàng Hùng

Nỗ lực tấn công tìm kiếm chiến thắng ở Sprint 2 giúp 3 tay đua gồm Nguyễn Trúc Xinh, Hà Kiều Tấn Đại, Trần Văn Nhã (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) tách khỏi tốp 12 tay đua đi đầu. Tấn Đại cùng Trúc Xinh có màn so tài nước rút hấp dẫn nhưng người chiến thắng trong gang tấc ở Sprint 2 là tay đua đội Nhựa Bình Minh Bình Dương là Hà Kiều Tấn Đại.

Sau Sprint 2, tay đua Nguyễn Trúc Xinh táo bạo thực hiện cú solo hướng về đích. Tuy nhiên, nỗ lực của tay đua TPHCM bất thành do ở phía sau, các tay đua 620 Châu Thới Vĩnh Long, 620 Nông nghiệp Vĩnh Long chủ động lên làm đầu máy kéo để đưa chân nước rút số 1 Martin Laas về cạnh tranh chiến thắng chặng.

Đội Vĩnh Long lên làm đầu máy kéo. Ảnh: Hoàng Hùng

Gần về đích, ngoài Vĩnh Long còn có 2 tập thể Dược Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7 chủ động tràn lên phía trên tạo tốc độ cao khiến cuộc tranh tài nước rút tại đích đến diễn ra khá hấp dẫn.

Mặc dù “im hơi, lặng tiếng”, nhưng Áo vàng Petr Rikunov khôn khéo “nằm tài” hợp lý. Qua đó, anh đã tăng tốc ngay 100 mét cuối vượt qua Martin Laas (620 Châu Thới Vĩnh Long) và Lê Nguyệt Minh (TPHCM New Group) về nhất chặng.

Rikunov tiếp tục giữ Áo vàng sau 21 chặng. Ảnh: Hoàng Hùng

Lần thứ 9 thắng chặng, Rikunov bảo vệ thành công danh hiệu Áo vàng lẫn Áo xanh – vua nước rút sau 19 chặng. Các danh hiệu khác không thay đổi khi Nguyễn Tấn Hoài giữ Áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất; Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc; Igor Frolov (TPHCM New Group) giữ Áo chấm đỏ - vua leo núi và TPHCM Vinama dẫn đầu danh hiệu đồng đội.

Ngày mai 27-4, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2024 tranh tài chặng 22 từ Thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) đi Thành phố Cần Thơ dài 148 km.

GIA MẪN