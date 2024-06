Anh, Pháp, Hà Lan giành vé vào vòng knock-out

Với việc Albania thua 0-1 trước Tây Ban Nha ở bảng B hôm thứ Hai, cũng chính thức xác nhận các đội tuyển gồm Anh (bảng C) và Pháp, Hà Lan (bảng D) đã chính thức giành quyền vào chơi vòng 16 đội Euro 2024.

Tuyển Anh quyết thắng Slovenia để tránh phải gặp các đối thủ cực mạnh ở vòng 16 đội.

Cả 3 đội này đều thi đấu vào thứ Ba, nhưng kết quả của Albania có nghĩa là 4 điểm mà mỗi đội kiếm được từ 2 trận mở màn vòng bảng đảm bảo rằng họ không thể kết thúc ngoài vị trí thứ ba có thành tích tốt nhất để tiến vào vòng đấu loại trực tiếp. Tuyển Anh đã giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Serbia trong trận mở màn bảng C trước khi hòa Đan Mạch. Trong khi Pháp và Hà Lan mỗi bên đều thắng trận mở màn, trước khi hòa nhau 0-0.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là lượt trận cuối tại bảng C và D không hấp dẫn, bởi mỗi đội đều có mục tiêu giành vị trí nhất bảng để tránh các đối thủ mạnh ở vòng loại trực tiếp đấu tiên. Tuyển Anh sẽ đối đầu Slovenia với mục tiêu phải thắng, bởi ngoài kết quả đó, họ có thể rơi xuống vị trí nhì bảng C và phải gặp chủ nhà Đức (bảng A), và nếu rơi xuống vị trí thứ 3 thì có thể phải gặp đội nhiều khả năng dẫn đầu bảng E là tuyển Bỉ, hoặc Bồ Đào Nha (bảng F).

Khá thú vị khi bảng D sẽ đá sớm hơn so với bảng C vào thứ Ba, nên các đội bảng D không thể toan tính cho việc tránh đội tuyển Anh, đội nhiều khả năng dẫn đầu bảng C.

Hà Lan đang dẫn đầu bảng D nhờ hơn hiệu số, và họ sẽ đối đầu tuyển Áo (3 điểm) vốn đang cần ít nhất một điểm để đảm bảo suất đi tiếp. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Ronald Koeman khá đơn giản là đừng để thua, điều khiến họ có thể rơi xuống vị trí thứ 3 và có nguy cơ sớm phải đối đầu tuyển Anh. Tương tự Pháp cũng cần không để thua trước Ba Lan. Ngoài kết quả đó, việc dẫn đầu hay nhì bảng đều không nhiều ý nghĩa khi đối thủ tiềm năng đều có chất lượng khá tương đồng nhau.

Nếu Hà Lan hay Pháp dẫn đầu bảng D, họ sẽ gặp đội nhì bảng F là Thổ nhĩ Kỳ, CH Séc hoặc Georgia. Nếu Hà Lan hay Pháp về nhì bảng D, đối thủ sẽ là đội nhì bảng E gồm Romania, Slovakia hoặc Ukraine.

PHI SƠN