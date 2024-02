Amaury Capiot chiến thắng chặng 4 đầy biến động của Tour of Oman

Tay đua người Bỉ Amaury Capiot (Arkéa–B&B Hotels) đã chiến thắng chặng 4 nhiều biến động của giải xe đạp Tour of Oman 2024 bằng màn nước rút ấn tượng.

Amaury Capiot chiến thắng chặng

Do điều kiện thời tiết khó khăn, chặng 4 phải kết thúc khá sớm do BTC rút ngắn lộ trình. Đây là ngày thi đấu thứ hai liên tiếp cuộc đua phải cắt lộ trình với lý do như thế.

Theo dự kiến ban đầu, chặng đua thứ 4 này dài đến 207km từ Al Rustaq Fort đến Yitti Hills. Nhưng sau đó điểm xuất phát được dời đến Fanja và lộ trình chỉ còn 104km. Tuy nhiên, tính hấp dẫn của nó vẫn giữ gần như trọn vẹn bởi phần thử thách nhất nằm ở nửa cuối lộ trình với nhiều dốc và 4 ngọn đèo rất cao. Đặc biệt, các tay đua phải leo dốc dựng đứng trong khoảng 6km cuối về đích trên đỉnh Yitti Hills.

Tận dụng quãng đổ dốc sau khi xuất phát, ba tay đua Matteo Malucelli (JCL Team Ukyo), Blake Quick (Jayco–AlUla) và Rasmus Bogh Wallin (Uno-X Mobility) đã vượt lên dẫn đầu. Tuy nhiên, đoàn đông không có nhiều động thái muốn bắt lại bởi nhóm đầu đã tự tan rã khi cấn vào những ngọn đèo cao.

Các tay đua có ngày thi đấu vất vả

Từ đó, cuộc đua mới thực sự hấp dẫn bởi những màn tấn công của những ngôi sao như Adam Yates (UAE Emirates), Emanuel Buchmann (Bora–Hansgrohe), Davide De Pretto (Jayco–AlUla), Jesús Herrada (Cofidis),…

Những tay đua này tấn công và cố gắng tạo ra khoảng cách khi lên dốc, nhưng không đủ sức làm khó nhóm bám đuổi. Cứ thế, đoàn đua nhiều lần tách rồi nhập lại trước khi vào ngọn đèo cuối để về đích.

Finn Fisher-Black giành áo đỏ tổng sắp

Ở giai đoạn này, các chân đèo đã bám nhau quyết liệt và cùng về đích để cống hiến cho khán giả màn nước rút ấn tượng. Kết quả Amaury Capiot (Arkéa–B&B Hotels) là người đã nhanh chân nhất, vượt qua Ide Schelling (Bora–Hansgrohe) để cán mức đầu tiên, giành chiến thắng với thời gian 2 giờ 17 phút 35 giây.

Dù về đích ở vị trí thứ 14, tay đua người New Zealand Finn Fisher-Black (UAE Emirates) đã vươn lên ngôi tổng sắp cá nhân với tổng thời gian 12 giờ 32 phút 48 giây, hơn 3 giây so với người thứ hai Luke Lamperti (Soudal–Quick-Step).

KIM MINH