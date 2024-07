Alvaro Morata: “Tôi không được tôn trọng ở Tây Ban Nha”

Alvaro Morata tuyên bố anh không bao giờ có được sự tôn trọng tại Tây Ban Nha.

Morata đã đá chính 4 trong 5 trận đấu của Tây Ban Nha tại Euro cho đến nay, ghi bàn trong chiến thắng 3-0 ở vòng bảng trước Croatia, và dự kiến ​​sẽ góp mặt khi La Roja gặp Pháp trong trận bán kết vào thứ Ba tại Munich. Tuy nhiên, ngay trước trận đấu quan trọng, tiền đạo 31 tuổi bất ngờ đề cập đến tương lai thi đấu quốc tế. “Đây có thể là giải đấu cuối cùng của tôi với Tây Ban Nha. Đó là một khả năng mà tôi không muốn nói quá nhiều, nhưng nó có thể xảy ra”, Morata nói với tờ El Mundo hôm thứ Hai.

Diễn biến tâm lý bất ngờ này có vẻ xuất phát từ những chỉ trích mới đây mà anh phải nhận sau trận tứ kết thắng tuyển Đức. Vì những báo cáo sai lầm ban đầu cho rằng Morata, người bị thay ra trươc đó, đã phải nhận thẻ vàng vì ăn mừng bàn thắng quyết định ở phút bù giờ, điều này đồng nghĩa khiến anh nhận đủ thẻ vàng và không thể chơi trận bán kết. Sau tiếng còi chung cuộc, Morata được thấy đã khóc bên ngoài đường biên, và đã có nhiều ý kiến cho rằng đó là vì anh biết mình bị treo giò.

Morata chỉ muốn tận hưởng giải đấu có thể là cuối cùng của anh với tuyển Tây Ban Nha.

Morata nói: “Hôm nọ, mọi người nói tôi đã khóc trên đường biên vì bị phạt thẻ vàng. Vớ vẩn gì thế này! Tôi đã khóc vì đất nước của tôi, với tôi là đội trưởng, đội tuyển đã vào đến bán kết. Tôi không bao giờ có thể chỉ trích ai đó khóc vì điều đó. Nhưng tôi lại bị chỉ trích ngay cả khi sẵn sàng chặt tay mình để vô địch Euro. Tôi cố gắng tận hưởng giải đấu này, đây có thể là những trận đấu cuối cùng của tôi với đội tuyển quốc gia, và trong tương lai, không thể biết điều gì sẽ xảy ra. Có lẽ một ngày nào đó họ sẽ nhớ tôi. Mỗi ngày, khoảnh khắc chia tay lại gần hơn, đó là lý do tại sao tôi thích thú, đó là lý do tại sao tôi khóc, đó là lý do tại sao tôi sẽ khóc trước bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo, dù là tốt hay xấu”.

Morata - người từng chơi cho Real Madrid, Juventus và Chelsea trước khi gia nhập Atletico vào năm 2019 - luôn có mối quan hệ khó khăn với người hâm mộ Tây Ban Nha. Anh ấy đã nhiều lần bị người hâm mộ quê nhà huýt sáo trong chiến dịch Euro 2020, và một lần nữa tại sân Santiago Bernabeu trong trận giao hữu với Brazil vào tháng 3 năm nay. Morata nói thêm: “Ở Tây Ban Nha, thật khó để tôi hạnh phúc. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi chỉ hạnh phúc hơn khi ở bên ngoài Tây Ban Nha. Tôi đã nói điều đó nhiều lần. Trên hết, vì mọi người ở đó tôn trọng tôi. Ở Tây Ban Nha không có sự tôn trọng nào đối với bất cứ điều gì hay bất cứ ai”.

VIỆT TÙNG