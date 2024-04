50 đội tham dự Giải bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê và bà Trần Thanh Vân giới thiệu chiếc Cúp của giải đấu

Tham dự buổi lễ có nhiều vị đại biểu và khách quý: Nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập báo TNTP&NĐ, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Ông Dương Nghiệp Khôi - Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam; Bà Đinh Thị Thu Trang - Phó Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam, đồng Trưởng BTC chức; Bà Trần Thanh Vân - Trưởng phòng Truyền thông Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Bà Cao Thu Vân - Giám đốc Thương hiệu Công ty Cổ phần Động Lực; Ông Nguyễn Văn Ảnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh; Ông Nguyễn Trọng Bắc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang; Tuyển thủ quốc gia Đỗ Duy Mạnh, các cơ quan báo chí truyền thông và các đội bóng.

Phát biểu chào mừng giải, nhà báo Nguyễn Phan Khuê chia sẻ: “Qua nhiều năm tổ chức, Giải bóng đá U11 - giải đấu chuyên nghiệp thuộc hệ thống đào tạo bóng đá trẻ của LĐBĐ Việt Nam luôn nhận được quan tâm và ủng hộ nhiệt tình của các nhà tài trợ, các đội bóng và tỉnh thành đăng cai. Các giải đấu cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng do báo TNTP&NĐ, LĐBĐ Việt Nam tổ chức đã góp phần không nhỏ trong việc phát hiện và bồi dưỡng những tài năng bóng đá nhỏ tuổi cho thể thao nước nhà”.

Tất cả cùng chung tay vì một mùa giải thành công tốt đẹp

Bày tỏ niềm vinh dự được tiếp tục đồng hành cùng giải đấu, bà Trần Thanh Vân - Trưởng phòng Truyền thông, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam mong muốn giải đấu thường niên này sẽ tiếp tục là sân chơi bổ ích mang đến cơ hội phát triển các tài năng bóng đá ở lứa tuổi nhi đồng. Chứng kiến niềm vui của các cầu thủ nhí đến tham gia giải, Nestlé MILO càng có thêm động lực trên hành trình giúp thế hệ trẻ Việt Nam nâng cao sức bền để thành công trong thể thao và cuộc sống.

Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc thuộc hệ thống thi đấu quốc gia do Báo TNTP&NĐ (Cơ quan trực thuộc T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) cùng LĐBĐ Việt Nam phối hợp tổ chức thành công trong suốt 28 năm liên tiếp. Giải đấu đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Nhà nước, người hâm mộ trên toàn quốc và là sự kiện thể thao đầy ý nghĩa dành cho lứa tuổi nhi đồng.

Các cầu thủ tặng hoa đại diện BTC và nhà tài trợ

Tiếp nối thành công, báo TNTP&NĐ, LĐBĐ Việt Nam cùng Công ty TNHH Nestlé Việt Nam phối hợp tổ chức giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc - Cup Nestlé Milo 2024 với sự tham dự của 50 đội bóng đến từ các tỉnh, thành và trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trên cả nước như: Điện Biên, Sông Lam Nghệ An, Yên Bái, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hà Giang, Huế, Phú Thọ, SHB Đà Nẵng, Bắc Kạn, Quảng Nam, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Phú Yên, Lạng Sơn, Khánh Hòa, Bắc Giang, Kon Tum, Luxury Hạ Long, Gia Lai, Hà Nội, LP Bank Hoàng Anh Gia Lai, H.Y.S Hà Nội, Đắk Nông, Bluesky, Đắk Lắk, Công an Hà Nội, Nam Việt, CLB Hà Nội, CLB Gia Định, LĐBĐ Hà Nội, Phù Đổng Ninh Bình, Bắc Ninh, P.I.P Ngọc Hùng, Thái Bình, Navy Phú Thuận - TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Gia Bảo Hải Dương, Hải Phòng, LĐBĐ TP. Hồ Chí Minh, LĐBĐ Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, PVF - Công an nhân dân, Bình Dương, Hưng Yên, Đồng Nai, Việt Hùng Thanh Hóa, Văn Tâm Đồng Nai, T&T VSH, Hải An Tây Ninh.

CAO TƯỜNG