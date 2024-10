3 tuyển thủ Khánh Hưng, Anh Minh, Đức Sơn sẽ tranh tài tại giải golf Vì tài năng trẻ 2024

Giải golf Vì tài năng trẻ 2024 sẽ thu hút nhiều golf thủ hàng đầu Việt Nam tham dự. Ảnh: TP

Giải golf Vì tài năng trẻ lần thứ 8-2024 (Swing for young talents of Vietnam 2024) do báo Tiền Phong tổ chức sẽ thu hút hơn 160 golf thủ cả nước góp mặt tranh tài trên sân đấu tại Đồng Mô (Hà Nội).

“Năm nay tiếp tục là mùa giải sẽ hứa hẹn nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn và chúng tôi rất tin tưởng các golf thủ tham gia sẽ cống hiến những đường đánh đẹp, chinh phục người xem”, đại diện Ban tổ chức, Tổng biên tập báo Tiền Phong – nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết khi công bố chính thức giải đấu trong ngày 15-10.

Theo thông báo từ giới chuyên môn, các golf thủ nổi tiếng của Việt Nam như Lê Khánh Hưng, Nguyễn Anh Minh hay Nguyễn Đức Sơn đều tham dự giải lần này. Trong đó, Lê Khánh Hưng là nhà vô địch cá nhân nam SEA Games 32 còn Nguyễn Anh Minh là golf thủ xuất sắc nhất năm 2023 của Hiệp hội golf Việt Nam trong khi Nguyễn Đức Sơn đang là đương kim vô địch quốc gia và đương kim vô địch giải golf Vì tài năng trẻ. Năm ngoái, Đức Sơn dự giải và đạt tổng điểm -3 (69 gậy) để giành ngôi vô địch.

Nhằm tăng cường chuyên môn, ngoài 4 bảng như quy định, năm nay giải tổ chức riêng thêm 1 bảng đấu “Tài năng trẻ” dành cho các golfer nam, nữ hàng đầu quốc nội (dưới 18 tuổi) thi đấu. Giải thi đấu vào ngày 2-11.

Giải đấu sẽ tổ chức gây quỹ và thực hiện chương trình ủng hộ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vừa qua. Trong giải năm nay, quỹ thưởng dành cho hole-in-one (đánh 1 gậy vào lỗ) lên tới 7,3 tỷ đồng tương ứng với 3 xe hơi đặt tại các hố par3 số 6, 14 và 17.

Hiện tại, 2 golf thủ Lê Khánh Hưng, Nguyễn Anh Minh và gương mặt trẻ Hồ Anh Huy đang đại diện cho đội golf Việt Nam đấu giải đồng đội châu Á-Thái Bình Dương (Nomura Cup 2024) ở Hải Phòng. Giải kéo dài từ ngày 15 tới 18-10.

MINH CHIẾN