28 đội bóng tranh tài ở Giải bóng đá U9 toàn quốc 2024

Dự buổi lễ có ông Phan Việt Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng - Phó trưởng Ban tổ chức Giải; ông Trần Ngọc Nhung - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Theo Ban tổ chức, Giải Bóng đá U9 là giải đấu dành cho lứa tuổi nhỏ nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp.

Với mong muốn góp phần “Ươm mầm tài năng”, phát triển nguồn cầu thủ chất lượng cao cho tương lai bóng đá Việt Nam, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tiếp tục đồng hành với vai trò là Nhà tài trợ chính của giải năm nay. Giải đấu là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa của Toyota tích cực đóng góp cho cộng đồng sở tại, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Đội U9 Gocobay Ngọc Hùng

Năm 2024 là năm thứ 4 giải đấu được tổ chức từ ngày 10 đến 26-8 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai với sự góp mặt của 28 đội bóng gồm: Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội, Công An Hà Nội, H.Y.S Hà Nội, Luxury Hạ Long Quảng Ninh, Gia Bảo Hải Dương, Hưng Yên, Việt Hùng Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, T&T VSH, Quảng Trị, Đà Nẵng, Thuận An Bình Dương, AP-SKILL Khánh Hòa, Khuyến Nông Bình Phước, Đắk Nông, Kon Tum, TPHCM, Gocobay Ngọc Hùng, Văn Tâm Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Liên đoàn Bóng đá TPHCM, Thọ Lộc Kon Tum, PSFC Gia Lai và Gia Lai.

Phát biểu tại họp báo, nhà báo Phan Việt Hùng cho biết: “Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2024 được tổ chức với kỳ vọng tạo sân chơi cho các em nhỏ rèn luyện sức khỏe, đây là nơi tìm kiếm các tài năng bóng đá, qua đó bồi dưỡng, giúp các em không ngừng theo đuổi đam mê với bóng đá, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai, góp phần giúp nền bóng đá nước nhà ngày càng phát triển”.

Sau khi bốc thăm, Ban tổ chức đã xác định được 7 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 2 đội xuất sắc nhất mỗi bảng cùng 2 đội thứ ba có thành tích tốt nhất để vào vòng 16 đội.

Trận đấu khai mạc giữa đội chủ nhà Gia Lai và đội Liên đoàn Bóng đá TPHCM ở bảng A sẽ diễn ra vào chiều 12-8. Trước đó, Ban Tổ chức phối hợp cùng Sở VHTT&DL, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở GD&ĐT, Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra hồ sơ, hình ảnh cầu thủ và công tác nhân sự của các đội bóng để sẵn sàng cho các trận đấu vòng chung kết.

LÊ ANH