2 nhà vô địch SEA Games: Quang Huy so găng cùng Kham Konkla, Phương Thủy so tài cùng Erin Harberger tại Sự kiện võ thuật danh giá MAXFC 29

Sự kiện được tổ chức bởi Cocky Buffalo phối hợp cùng Max Fighting Championship và Liên đoàn Kickboxing Việt Nam và The Grand Ho Tram Strip, được phát sóng độc quyền trên VTVcab.

Đặc biệt, MAXFC 29 có 7 cặp đấu với 14 võ sĩ đến từ 8 quốc gia có nền võ thuật phát triển gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Cambodia, Mỹ, Malaysia và Việt Nam. Sự kiện lần này có sự góp mặt của 3 võ sĩ Việt Nam, trong đó có 2 nhà vô địch SEA Games.

Đáng chú ý nhất sẽ là màn đối đầu giữa tay đấm từng 7 lần vô địch quốc gia Triệu Thị Phương Thủy và nữ võ sĩ người Úc Erin Harberger ở hạng cân 53kg. Cô gái dân tộc Dao sinh năm 2000 cũng chính là cái tên đã mang về tấm HCV SEA Games 32 cho thể thao nước nhà ở bộ môn Kun Khmer và đang có chuỗi 2 trận toàn thắng đều bằng knock-out ở đấu trường chuyên nghiệp. Đối thủ của cô, Erin Harberger có 3 chiến thắng sau 4 lần thượng đài.

Tay đấm đã giành HCV tại SEA Games 31 Nguyễn Quang Huy (hạng cân 60kg) sẽ so tài Kham Konkla, võ sĩ kỳ cựu người Cambodia đã có gần 30 trận chuyên nghiệp, trong đó có 19 chiến thắng.

Ở hạng cân 68kg, Kiều Duy Quân hứa hẹn sẽ có màn đối đầu nảy lửa với Zhang Zihao (Trung Quốc). Tại sự kiện MAXFC 27 diễn ra cuối tháng 6 vừa qua, Duy Quân ngoạn mục hạ đo ván “Quái vật Muay Hàn Quốc” Kwon Gi Seop chỉ sau hơn 1 phút thi đấu. Thử thách lần này của võ sĩ 22 tuổi sẽ là tay đấm Trung Quốc đã có 19 chiến thắng chỉ trong 26 lần lên sàn chuyên nghiệp.

Bên cạnh các trận đấu của võ sĩ Việt Nam, sự kiện còn có những màn so tài không thể bỏ qua. Có thể kể đến như trận đấu ở hạng cân 75kg giữa Daniel Orouke (Mỹ) gặp Han Jun (Hàn Quốc); Kang Beomjun (Hàn Quốc, 20 trận chuyên nghiệp, 14 chiến thắng) so tài Mohd Arzi Bin Nazman (Malaysia, 30 trận chuyên nghiệp, 25 chiến thắng) hạng cân 60kg; Zhang Boru (Trung Quốc) đối đầu Song Jaewan (Hàn Quốc) hạng cân 65kg,...

Ngoài việc mua vé đến xem tận mắt sự kiện võ thuật hấp dẫn này tại The Grand Ho Tram, khán giả còn có thể xem trực tiếp giải đấu trên kênh truyền hình và ứng dụng xem truyền hình của VTVcab. Đây là đơn vị sản xuất, ghi hình và phát sóng độc quyền sự kiện này trên kênh thể thao On Sports, ứng dụng ON, On plus của VTVcab.

Đây là sự kiện võ thuật được tổ chức với mong muốn tạo điều kiện để các võ sĩ Việt Nam có dịp thi đấu, cọ xát với các đối thủ nước ngoài qua đó tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ thi đấu; thu hút khách tham quan du lịch đến với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

LÊ HIỂN