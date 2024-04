15 kỳ thủ Việt Nam thi đấu giải cờ vua nhanh, chớp vô địch thiếu niên thế giới

Đội cờ vua thiếu niên Việt Nam thi đấu tại Albania lần này. Ảnh: MINH MINH

Giải đấu lần này dành cho các nhóm tuổi gồm U8, U10, U12 nam, nữ và diễn ra các cuộc đấu từ ngày 25 tới hết ngày 29-4.

Đội hình cờ vua Việt Nam tham dự với các kỳ thủ Mai Duy Hùng, Nguyễn Đức Minh, Phan Đặng Anh Hào, Nguyễn Trường An Khang, Nguyễn Nhật Khương, Nguyễn Lương Vũ, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Vũ Bảo Châu, Phạm Như Ý, Võ Mai Phương, Nguyễn Huỳnh Thiện Thanh, Nguyễn Minh Chi, Tống Thái Hoàng An, Trần Lê Vy, Nguyễn Hồng Hà My.

Nội dung cờ nhanh đã thi đấu sớm, các kỳ thủ tranh tài 11 ván theo hệ Thụy Sỹ. Qua 5 ván đầu tiên, chúng ta ghi nhận kỳ thủ Nguyễn Vũ Bảo Châu đang ở nhóm đầu nội dung U8 nữ, Phạm Như Ý ở nhóm đầu của bảng U10 nữ và Nguyễn Minh Chi, Trần Lê Vi ở nhóm đầu bảng U12 nữ.

Kỳ thủ Việt Nam đang thi đấu ở giải. Ảnh: FIDE

Giải năm nay quy tụ kỳ thủ trẻ của 43 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt tranh tài. Đây là giải quốc tế đầu tiên trong năm 2024 của cờ vua Việt Nam. Trước khi thi đấu giải này, một số kỳ thủ cũng đã tham dự giải vô địch quốc gia 2024 được tổ chức ở Hà Nội. Ban huấn luyện đội cờ trẻ Việt Nam cho biết mục tiêu đặt ra tại giải nhanh, chớp thiếu niên thế giới lần này là giành được huy chương. Sau giải này, cờ vua Việt Nam sẽ tham dự giải nhanh, chớp trẻ thế giới 2024 tổ chức trong tháng 8 ở Uzbekistan.

MINH CHIẾN